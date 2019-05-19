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Google прекращает сотрудничество с Huawei 

Говорит Москва + ещё 4 3 часа назад
Китайская компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android.
Кроме того, новые смартфоны Huawei будут продаваться за пределами Китая без сервисов Google, включая магазин приложений Play Market, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, сообщает агентство Reuters.
Ранее президент Трамп подписал указ, как официально утверждается, для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. При этом компанию Huawei внесли в чёрный список американского Минторга.
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Гаджеты , Видео , Интернет , Наука и техника , США , Google , Reuters , Китай
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