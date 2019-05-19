Google прекращает сотрудничество с Huawei

Китайская компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android.

Кроме того, новые смартфоны Huawei будут продаваться за пределами Китая без сервисов Google , включая магазин приложений Play Market, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, сообщает агентство Reuters.

Ранее президент Трамп подписал указ, как официально утверждается, для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. При этом компанию Huawei внесли в чёрный список американского Минторга.