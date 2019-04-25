ASUS показала ноутбуки на 240 Гц и с ключами доступа, как у автомобилей

Железный Цех сейчас в Стамбуле , где 25 апреля прошла презентация ASUS, на которой показали пять игровых ноутбуков, каждый из которых достоин звания «самый». По железу все предсказуемо. ASUS переходит на новые поколения видеокарт и процессоров. С RTX, понятно, но теперь в арсенале компании есть 1650 и 1660 Ti. Ну а представленная два дня назад 9000-я серия Intel позволила перевести часть ноутбуков на восьмиядерный Intel Core i9.

Что же касается самих моделей, начнем с самой быстрой. Не по начинке, а по частоте развертки матрицы — ASUS ROG Zephyrus S — это первый в мире ноутбук с IPS на 240 Гц и со временем отклика матрицы 3 мс. И надо сказать, что в Counter Strike или Apex железо должно потянуть такую скорость — в основе Core i7-9750H, 32 ГБ оперативки и RTX 2070.

При этом Zephyrus S — это чистопородная «зефирка», в толщину он меньше двух сантиметров и весит 1,9 кг. Корпус при этом сделан из магниевого сплава, что, как было сказано на презентации, повысило прочность конструкции. Так же, по словам ASUS, такой корпус пока используется только в ноутбуках ROG, конкуренты сидят на более мягком алюминия и связано это со сложностью производства магниевых корпусов. Их нельзя отливать, только фрезеровать черновые заготовки.

Сам корпус, кстати, выкрашен очень необычно и по цвету напоминает асфальт с чуть поблёскивающими вкраплениям. При этом краска совершенно не пачкается — мы проверили.

Вместе с S-кой, ASUS так же показала версию Zephyrus M, которая так же собирается из магниевого сплава, но уже с вкраплениями пластика и по характеристикам ноутбук кажется более реальным. То есть, это все так же Core i7 на шесть ядер, RTX 2070, но экран уже на 144 Гц. Естественно, стоить такая машинка будет меньше.

По поводу экранов в Zephyrus добавим, что все они проходят сертификацию Pantone, которая гарантирует покрытие заданного цветового диапазона. В случае Zephyrus — речь об sRGB. Еще одна очень приятная новость. В офисном режиме Zephyrus должны работать по шесть часов от батарейки и плюс к этому ноутбуки умеют заряжаться по USB Type-C. Играть на такой зарядке не получится — надо втыкать БП на двести с лишним Вт — но подзарядиться в офисе или в том же кафе от USB-розетки вполне можно.

Следующая новинка — это серия STRIX, которая дошла до третьего поколения и на наш вкус это теперь самые красивые игровые ноутбуки. Причем больше всего нам понравилась самая младшая и дешёвая версия ROG Strix G. Да, на ощупь она простая, полностью из пластика, но дизайн выше всяких похвал. Настолько законченного ноутбука с точки зрения внешнего вида мы еще не видели.

И этому не мешает даже необычная подсветка, которая теперь расположена вкруговую на дне ноутбука. Естественно, она полностью настраиваемая, работает с Aura Sync и синхронизируется с другими устройствами ROG. И — еще один элемент дизайна — цифровую панель в 15-дюймовых Strix G вынесли на тачпад, как у Zephyrus прошлых поколений. Наше мнение, это неудобно, если приходится много работать с таблицами, но для игр решение вполне рабочее.

При этом по техническим характеристикам перед нами младший Strix, то есть это Core i5 девятого поколения и GTX 1650 в базовой версии. Не в базовой может быть и Core i7, и RTX 2070, и до 32 ГБ оперативки. Экраны, естественно, на 144 Гц и с 3 мс отклика.

Показала ASUS и старшие STRIX — Hero III и Scar III. Внешне они похожи на G-версию, но материалы лучше — вместо пластика на крышке стоит металлическая пластина. Технически ноутбуки могут комплектоваться 8-ядерными Core i9 и доходить до RTX 2070. Экраны при этом так же могут быть 240 Гц, как у старших Zephyrus.

Впрочем, главное отличие этих ноутбуков в системе ASUS ROG Keystone. То есть у ноутбука, слева по центру корпуса появился разъем для своеобразной флешки, которая является ключом доступа к вашей системе. В слоте она сидит на магнитах, очень легко снимается, и так же легко вставляется обратно.

Зачем это нужно. Наше мнение, ASUS ещё думает над этим вопросом. Но несколько сценариев уже есть.

То есть такой ключ, естественно, заменяет ввод паролей при запуске. К такому ключу могут подвязываться разные пользователи системы со всеми их настройками. Другими словами, выдали ключ ребенку — и он на вашем ноутбуке ничего не попортит. Ну и самый важный сценарий — без вставленного KeyStone блокируется доступ к одному из твердотельников на 500 ГБ. И, естественно, диск не просто скрывается, а шифруется по полной программе.

На этом с новинками всё. Отметим только еще одну общую деталь, которая касается всех моделей. ASUS настолько уверена в своих системах охлаждения, что почти во всех ноутбуках для видеокарт будет сдвигать порог потребляемой энергии. А это, как понимаете, более высокие частоты работы, чем у конкурентов.

Напоследок скажем, что ASUS так же зафиналила характеристики ROG Mothership — в компании его называют ноутбуком, но по факту это моноблок с Core i9 и RTX 2080.