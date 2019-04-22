Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro

За несколько лет Huawei из «очередной китайской компании» со смешным для русскоговорящего человека названием превратилась в одного из топовых производителей. Они доказали, что способны конкурировать с Apple и Samsung и в итоге вошли в первую тройку по продажам. Но у их смартфонов остается огромное количество проблем, которые никто, похоже, не собирается решать. «Лента.ру» рассказывает на примере нового P30 Pro, чего не хватает Huawei для полного доминирования.

Больше цвета

В плане дизайна Huawei следует своим же традициям: спереди и сзади — стекло, по периметру — глянцевая металлическая рамка. Из-за обтекаемых форм и загнутого по бокам переднего стекла невольно напрашиваются аналогии с Samsung, причем изгиб экрана никак не отработан на уровне системы и сделан лишь для красоты.

На самом деле отличий от Samsung и прошлогоднего P20 Pro достаточно. Во-первых, новые цвета корпуса с градиентной задней крышкой, что особенно любят фанаты бренда. В линейке пять цветов: черный, перламутровый, красный, светло-голубой (с поэтичным названием «Дышащий кристалл») и сине-бирюзовый («Аврора»). В России доступны лишь два последних.

Далее по списку: экран стал больше, но при этом хуже, чем у прошлогоднего Mate 20 Pro. Сравнений с Mate будет много, потому что устройства очень похожи, а в каких-то моментах P30 даже хуже предшественника, но при этом стоит на 10 тысяч дороже (в официальной рознице). По экранам: у P30 он имеет диагональ 6,47 дюйма с разрешением FullHD+ (2340x1080), когда как у Mate — 6,39 дюйма и разрешение Quad HD+ (3120х1440).

Выходит, что плотность пикселей на P30 составляет 398 ppi, чего должно быть достаточно, но из-за строения матрицы отдельные пиксели видны при близком рассмотрении. Это не столь критичный изъян, но, опять же, при наличии более дешевого и до сих пор актуального Mate такое решение вызывает вопросы. К тому же на белом фоне по краям экрана видны слабые засветы, так что качество матрицы оставляет желать лучшего.

Вместо широкого выреза, как у Mate20 и P20, тут теперь аккуратная «капля», в которой находится лишь фронтальная камера. Разговорный динамик и вовсе спрятали под стекло. Во время телефонного разговора звук нормальный даже в шумной обстановке, но при просмотре роликов и при играх уже нет стереоэффекта. Разъема для наушников нет.

Подзорная труба

Презентация P30 Pro сопровождалась отборнейшим бредом про ISO выше 400 тысяч и про возможность с рук сфотографировать Млечный Путь. Но это нисколько не умаляет той работы, что Huawei проделала над камерой.

Сначала стоит рассказать, что вообще за батарея из четырех камер находится на задней крышке. Основной модуль имеет разрешение 40 мегапикселей, с апертурой f/1.6 и увеличенным сенсором. Благодаря этому и, вероятно, переходу от цветовой модели RGB (с красными, зелеными и синими субпикселями) к RYB (с красными, желтыми и синими субпикселями), камера получает еще больше света и лучше снимает в темноте.

Второй сенсор имеет сверхширокий угол обзора, разрешение 20 мегапикселей и апертуру f/2.2. Больше о ней говорить нечего, потому что снимает она практически так же как и в Mate 20. Третий модуль — один из самых интересных, потому что дает пятикратный оптический зум и сделан по подобию перископа. Концепт этой технологии показывали еще несколько лет назад, но первый смартфон вышел на рынок только сейчас. P30 Pro еще способен выдавать 10— и 50-кратный цифровой зум. И последний модуль — это ToF-камера, которая нужна лишь для оценки глубины пространства и более четкой обработки снимков в портретном режиме с размытым фоном.

Снимает весь этот комплект просто отлично, тут и говорить нечего. По части дневной съемки все примерно то же самое, что и у конкурентов, но вот в темное время все совсем иначе. Главное — отключить режим ИИ, который перекрашивает фотографии в какие-то безумные цвета.

С другой стороны, этот набор камер кажется даже избыточным, потому что сложно придумать ситуацию, в которой нужен даже 5-кратный оптический зум, не говоря уже о 10— и 50-кратном. Конечно, для нормальной съемки нужен штатив, иначе весь кадр будет смазанным. Но для тех, кому реально не хватает возможности снимать объекты издалека, других вариантов и нет.

При этом возможность 50х заявлена для галочки, потому что качество этих фотографий ни на что не годится. Пытаться оправдать мыльные фотографии тем, что это первый смартфон с 50-кратным зумом довольно сомнительно, ведь с таким же успехом можно нарисовать и 100— и 200-кратный.

С ходу отличить снимок на P30 Pro и Mate 20 Pro очень сложно. В автоматическом режиме они отрабатывают практически одинаково и даже гибридный пятикратный зум у Mate не сильно отличается от того, что выдает оптический у P30. Главное отличие P30 — наличие аналога Night Sight у Pixel, который достает максимум информации из снимков в кромешной тьме. Однако этот режим не выведен в отдельный профиль и включается автоматически, из-за чего возникает путаница: у камеры есть режим «Ночь», но это лишь аналог HDR, и никакого «Ночного видения» он не дает.

Но это меньшая из проблем стандартного фотоприложения. Оно переусложнено, а элементы управления находятся в самых неочевидных местах. К примеру, управление зумом при ландшафтном положении телефона расположено внизу экрана, из-за чего при съемке смартфон не получится держать одной рукой. То есть одной рукой ты держишь телефон и нажимаешь кнопку спуска затвора, а второй перемещаешь ползунок приближения. Делать снимки в Raw можно лишь в режиме «Профессиональный», хотя ничто не мешало сделать возможность выгружать их по умолчанию. В чем отличия режимов «Портрет» и «Диафрагма», которые размывают фон? И подобных вопросов можно придумать массу.

Привет из прошлого

Экран, железо, софт — все это уже было и никого не удивит. Смартфон получил процессор от Mate 20 Pro Kirin 980, те же варианты оперативной и встроенной памяти (6/128 и 8/256) и даже тот же аккумулятор на 4200 миллиампер-часов. Учитывая опыт использования Mate, этой батареи точно будет хватать на день активной работы. Сюда же можно отнести наличие в комплекте быстрой зарядки на 40 ватт, которая заряжает от 0 до 70 за полчаса, а до 100 уходит около часа.

Под экраном находится тот же оптический сканер отпечатков пальцев, но смещен он ниже к грани. По скорости и точности никаких отличий, и все это сопоставимо со скоростью срабатывания ультразвукового сенсора Samsung Galaxy S10. А вот сканер лица сделан на основе фронтальной камеры, из-за чего он не работает ночью, как у того же Mate 20. При этом его нельзя обмануть фотографией, как в случае с Galaxy S10.

К P30 и всем остальным смартфонам Huawei и Honor не было бы вообще никаких претензий, если бы компания нормально занялась оболочкой EMUI. Сложно найти журналиста, которому бы нравился этот симбиоз iOS 7, TouchWiz и старых версий MIUI. Ладно система просто выглядела бы плохо, потому что это еще можно исправить сторонними лаунчерами, так она еще и морально устарела.

К примеру, у обычных пользователей вызывает вопросы даже банальная смена обоев экрана блокировки, а обозреватель The Verge сетовал на невозможность быстро включить камеру (в настройках камеры нужно найти пункт «Мгновенная съемка» и включить запуск по двойному нажатию кнопки блокировки). И из таких неочевидных и печальных косяков буквально собрана вся EMUI.

В добавок к этому Huawei продолжает ставить на свои смартфоны какое-то невообразимое количество бесполезных программ. К примеру, тут есть HiCare для связи с поддержкой, «Зеркало» для съемки на фронтальную камеру (да, отдельное приложение для селфи), Huawei Device, который является обычным ярлыком, перекидывающим на сайт компании, в собственный магазин приложений и еще масса программ подобного сорта.

Это полбеды, ведь Huawei позаботилась о предустановке и сторонних программ: полный пакет от «Яндекса» , Booking.com, «Юла», клавиатура Swift и так далее. Но и этого мало, поэтому при первом запуске дадут шанс нагрузить еще немного мусора в духе «Говорящего Тома». То есть пользователь покупает телефон за 70 тысяч рублей, но с ним обращаются так, словно он купил Xiaomi за 10 тысяч. Ни о какой «премиальности» не может быть и речи до тех пор, пока Huawei не наведет с этим порядок.

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В последние годы Huawei всеми силами пытается пробиться в люксовый сегмент, выпуская дорогие и набитые под завязку всякими технологиями смартфоны. Об том же свидетельствуют вечные сравнения с iPhone и Galaxy на презентациях, шутки в их адрес и манипуляции с цифрами. Но из-за того, что компания использует одинаковый подход к разработке бюджетных и дорогих моделей, это все выглядит неуклюже. Покупая телефон за 70 тысяч рублей, пользователь не должен сталкиваться с необходимостью что-то удалять и копаться в настройках ради простейших решений. Это простительно в дешевых аппаратах, но никак не во флагманах. В любом случае — пользователю решать, готов ли он простить все эти недочеты ради лучшей камеры на рынке.

Другой вопрос — в целесообразности переплачивать за P30 Pro при наличии Mate 20 Pro. При детальном сравнении понятно, что Mate превосходит P по ряду параметров, а при учете более низкой цены выбор становится очевидным.