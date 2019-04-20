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Стали известны первые характеристики нового iPhone 

ТК «Звезда» + ещё 2 21 минуту назад
Фото: pixabay.com
Новые смартфоны получат скрытую фронтальную камеру.
Новые модели iPhone, которые представят широкой публике уже в 2019 году, будут иметь такие же по размеру дисплеи, как смартфоны, представленные в 2018 году — 6,5 и 5,8 дюймов.
При этом, по мнению аналитика Мин-Чи Куо, камера нового гаджета получит еще одну линзу и оптический зум, что улучшит качество получаемых снимков.
Кроме того, добавится еще одна фронтальная камера. Она получит 12-Мп сенсор, вместо настоящих 7 Мп.
Визуально камеры станут более темными, чтобы не выделятся на общем фоне.
Как сообщает Inverse, цены на модели также значительно поднимутся.
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