Стали известны первые характеристики нового iPhone

Новые смартфоны получат скрытую фронтальную камеру.

Новые модели iPhone, которые представят широкой публике уже в 2019 году, будут иметь такие же по размеру дисплеи, как смартфоны, представленные в 2018 году — 6,5 и 5,8 дюймов.

При этом, по мнению аналитика Мин-Чи Куо, камера нового гаджета получит еще одну линзу и оптический зум, что улучшит качество получаемых снимков.

Кроме того, добавится еще одна фронтальная камера. Она получит 12-Мп сенсор, вместо настоящих 7 Мп.

Визуально камеры станут более темными, чтобы не выделятся на общем фоне.

Как сообщает Inverse, цены на модели также значительно поднимутся.