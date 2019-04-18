Очень дорогие смартфоны Samsung Galaxy Fold ломаются за пару дней

К складному смартфону Samsung Galaxy Fold было много вопросов еще на этапе презентации, главным из которых оставалась его износостойкость — насколько прочным является стекло, которое надо сгибать и разгибать по несколько раз на день? Подозрения оправдались в полной мере — журналисты сообщают о том, что Galaxy Fold ломается чуть ли не в первый день использования.

Не прошло и пары дней

Накануне стало известно, что журналистам наконец-таки дали потрогать и протестировать складной смартфон Galaxy Fold. Дело в том, что Samsung отказалась показывать устройство вблизи сразу после презентации. Это привело к появлению сразу нескольких теорий заговора, начиная от версии, что новый «гэлакси» вышел слишком толстым и некрасивым, и заканчивая тем, что дизайн устройства неокончательный и претерпит к выходу значительные изменения.

После того, как обозревателям все-таки выдали Galaxy Fold на руки, случилось то, чего все опасались — экран смартфона начал ломаться.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw— Mark Gurman (@markgurman) 17 апреля 2019 г.

Одним из сообщивших о проблеме стал Марк Гарман из Bloomberg. Он показал смартфон, у которого одна половина экрана полностью «умерла», сообщив о том, что успел попользоваться Galaxy Fold всего два дня.

В своем последующем твите Гарман рассказал о том, что перед использованием удалил защитную пленку с экрана, которую, как оказалось, снимать нельзя.

«Я ее снял, потому что не знал, что нельзя (другие покупатели тоже не будут знать). Мне показалось, что она снимается с одного края, поэтому я ее убрал. Полагаю, это тоже добавило проблем», — пишет обозреватель в своем твиттере.

Чуть позже Марк Гарман опубликовал фото, на котором экран Galaxy Fold не работает полностью.

С такой же проблемой столкнулся Маркес Браунли, который предупредил своих подписчиков о том, что верхний слой на дисплее — не защитная пленка, а некий протектор стекла.

«Я начал ее снимать, и мой экран вспыхнул и погас. Пришлось попросить замену», — пишет Браунли.

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.



I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr— Marques Brownlee (@MKBHD) 17 апреля 2019 г.

Учитывая, что этот смартфон стоит $1980, что превышает даже стоимость гаджетов Apple , отсутствие предупреждения о необходимости сохранения верхнего слоя пленки кажется нелепой шуткой от Samsung.

After one day of use… pic.twitter.com/VjDlJI45C9— Steve Kovach (@stevekovach) 17 апреля 2019 г. Однако проблемы с экраном Galaxy Fold вызываются не только снятием протектора. Обозреватель CNBC Стив Ковач заявил о том, что его смартфон сломался после одного дня использования — половина экрана начала неожиданно мигать. При этом пленка находится на своем месте.

Журналист The Verge Дитер Бон пожаловался на другую проблему — он нащупал под экраном своего Galaxy Fold некую «шишку», которую можно было прощупать пальцами. Кроме того, она немного искажала изображение на дисплее. Вероятно, это был производственный дефект, так как выпуклость была очень твердая. Это привело к тому, что в конце концов после нескольких сгибаний и разгибаний «шишка» продавила экран насквозь, оставив в нем отверстие.

Ситуацию осложняет тот факт, что Galaxy Fold не входит в программу ремонта Samsung.

В своем официальном комментарии Samsung заявляет о том, что компания осведомлена о том, что некоторые обозреватели столкнулись с дисфункцией экрана. По этому поводу будет проведено расследование, чтобы установить причину поломки.

«Кроме того, некоторые журналисты сняли верхний слой дисплея, что привело к его повреждениям. Главный экран Galaxy Fold включает в себя протектор, который является его частью, созданной для защиты экрана от случайных царапин. Снятие протектора или добавление клеющейся пленки на главный дисплей может привести к повреждениям. Мы удостоверимся, чтобы наши покупатели получили эту информацию», — заявили в пресс-службе Samsung.

Дорогой и толстый

Samsung Galaxy Fold был представлен на ежегодной презентации компании в феврале 2019 года. Он сразу привлек к себе повышенное внимание, так как был складным — в сложенном виде диагональ дисплея составляет 4,6 дюйма, а в разложенном — 7,3, то есть, по сути, он превращается в небольшой планшет.

Кроме того, гаджет оснащен сразу шестью камерами — три установлены на задней панели, одна на лицевой и еще две по бокам. Galaxy Fold будет поддерживать стандарт LTE или 5G и появится в продаже с 26 апреля 2019 года.

К формфактору Galaxy Fold сразу возникло несколько вопросов, и не только к его заоблачной стоимости в почти $2000.

Прежде всего, журналистов беспокоил «шов», который возникает посреди экрана при его разгибании. Так, например, на развернутом экране Galaxy Fold такая складка еле заметна, но при близком рассмотрении все же присутствует. И, как это часто бывает с недостатками, как только вы ее увидите, то уже не сможете ее «развидеть».

Помимо прочего, всех интересовала толщина устройства — ведь производители смартфонов так долго стремились к тонким гаджетам, что любое утолщение вызовет негатив у пользователя. Увеличенную толщину смартфона можно было бы принять, если бы внутри находился емкий аккумулятор, который бы выдерживал до пяти дней автономной работы без подзарядки, но ничем другим ношение небольшого кирпичика в кармане оправдать нельзя.