Главную особенность кокпита F-35 показали на фото

Кокпит истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Главная особенность — огромный многофункциональный ЖК-дисплей размером 50х20 сантиметров. Фото @new_militarycolumnist pic.twitter.com/fXUu441PfP— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 28 марта 2019 г. В Сети появилось фото рабочего места пилота американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

Главной особенностью кокпита является огромный многофункциональный ЖК-дисплей размером 50х20 сантиметров. Это сопоставимо с бытовым телевизором или компьютерным монитором диагональю 21 дюйм. Отметим, что дисплей в кабине единственный и лишен привычных кнопок выбора режимов по преиметру. Можно предположить, что эта функция возложена на кнопочную панель под дисплеем.

Кокпит тяжелого истребителя F-22 Raptor выглядит привычнее: навигация, состояние бортовых систем, поиск целей и другая информация выводится на пять небольших мониторов. Ручки управления самолетом в обоих истребителях находятся справа.