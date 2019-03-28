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Главную особенность кокпита F-35 показали на фото 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилось фото рабочего места пилота американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
Главной особенностью кокпита является огромный многофункциональный ЖК-дисплей размером 50х20 сантиметров. Это сопоставимо с бытовым телевизором или компьютерным монитором диагональю 21 дюйм. Отметим, что дисплей в кабине единственный и лишен привычных кнопок выбора режимов по преиметру. Можно предположить, что эта функция возложена на кнопочную панель под дисплеем.
Кокпит тяжелого истребителя F-22 Raptor выглядит привычнее: навигация, состояние бортовых систем, поиск целей и другая информация выводится на пять небольших мониторов. Ручки управления самолетом в обоих истребителях находятся справа.
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Гаджеты , Оружие
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