В древней могиле нашли «айфон» бронзового века

Археологи изучили нож, погребенный вместе с останками женщины четыре тысячи лет назад в могиле под британским пабом. По словам специалистов, обладание этим артефактом в то время аналогично обладанию iPhone в наши дни из-за его ценности. Об этом сообщает издание Mirror.

Артефакт изначально нашли строители, которые наткнулись на большую каменную плиту, когда выкапывали траншеи для нового водоотвода возле отеля в городе Вулер (Англия). Эксперты выяснили, что нож, изготовленный из кремния, до сих пор сохранил остроту и представлял собой важный многоцелевой инструмент, который использовался для охоты, освежевания туш и нарезки овощей. Его положили в могилу для того, чтобы он помог умершему человеку в загробной жизни, согласно верованиям древних людей.