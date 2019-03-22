Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В древней могиле нашли «айфон» бронзового века 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Berwick-advertiser.co.uk
Археологи изучили нож, погребенный вместе с останками женщины четыре тысячи лет назад в могиле под британским пабом. По словам специалистов, обладание этим артефактом в то время аналогично обладанию iPhone в наши дни из-за его ценности. Об этом сообщает издание Mirror.
Артефакт изначально нашли строители, которые наткнулись на большую каменную плиту, когда выкапывали траншеи для нового водоотвода возле отеля в городе Вулер (Англия). Эксперты выяснили, что нож, изготовленный из кремния, до сих пор сохранил остроту и представлял собой важный многоцелевой инструмент, который использовался для охоты, освежевания туш и нарезки овощей. Его положили в могилу для того, чтобы он помог умершему человеку в загробной жизни, согласно верованиям древних людей.
В ноябре 2017 года сообщалось, что бывший госслужащий из Глазго (Шотландия) заметил на картине австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера 1860 года «Ожидаемая» предмет, напоминающий смартфон. В августе 2017 года похожую вещь нашли на фреске «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» 1937 года итальянского художника Умберто Романо.
Последние новости
Бежавшая из России чеченка рассказала о путях попадания в ИГ Кремль отреагировал на заявление Трампа по Голанским высотам В российское посольство в Греции бросили гранату
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Георг Вальдмюллер
Читайте также
Видео
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
В сеть попало видео спасения провалившегося под лед ребенка
Происшествия Общество
Пока вы спали: Кому положены две пенсии
Общество
Корабль разнес набережную при швартовке
Происшествия Общество
«Оказалась ненужной»: что убило Началову
Шоу-бизнес Статьи
В столичном метро появились новые поезда
Новости Москвы
В Нижнекамске мужчина убил полицейского
Происшествия Криминал
За что уволен гендиректор Росгеологии
Политика
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Началова получит звание посмертно
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение