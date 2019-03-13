Характеристики складного смартфона Motorola появились в Сети

Smartphone-ul pliabil Moto RAZR va fi unul mid-range; Aflăm dotările descoperite de XDA-Developers https://t.co/6jSDbK49rW— Mobilissimo.ro (@mobilissimo) 13 марта 2019 г. Ресурс Slashleaks поделился обновлённым изображением логотипа Motorola RAZR, который компания будет использовать для своего складного смартфона. Вместе с лого также стали известны возможные характеристики устройства.

В раскрытом состоянии диагональ экрана составит 6,20 дюймов при разрешении 2142x876 пикселей, а в сложенном пользователям будет доступен дополнительный дисплей разрешением 800х600. Аппаратной основой устройства станут процессор Qualcomm Snapdragon 710, 4 или 6 Гб оперативной и 64 или 128 Гб флэш-памяти.

Смартфон выйдет в трёх цветах (белом, чёрном и золотом), получит батарею ёмкостью 2730 мАч и будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 27 Вт.

Ранее вице-президент по продукту Motorola Дэн Дери подтвердил разработку складного смартфона компании. Производитель уже давно работает над подобным устройством. Дери не стал вдаваться в подробности, однако уточнил, что Motorola «не собирается выпускать [смартфон] позже, чем все остальные на рынке».

В середине января издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Lenovo, купившая подразделение Motorola Mobility в 2014 году, в качестве бренда для складного смартфона намерена использовать культовую «раскладушку» Motorola RAZR. Компания заключила соглашение с Verizon на эксклюзивную продажу устройства в США.

Первоначально оно должно было появиться на прилавках магазинов в феврале, но из-за тестирования аппарата дата начала продаж могла перенестись. Lenovo намерена выпустить более 200 тысяч устройств. За возрождённый RAZR пользователям придётся заплатить $1500.