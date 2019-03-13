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Характеристики складного смартфона Motorola появились в Сети 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: News.ru
Ресурс Slashleaks поделился обновлённым изображением логотипа Motorola RAZR, который компания будет использовать для своего складного смартфона. Вместе с лого также стали известны возможные характеристики устройства.
В раскрытом состоянии диагональ экрана составит 6,20 дюймов при разрешении 2142x876 пикселей, а в сложенном пользователям будет доступен дополнительный дисплей разрешением 800х600. Аппаратной основой устройства станут процессор Qualcomm Snapdragon 710, 4 или 6 Гб оперативной и 64 или 128 Гб флэш-памяти.
Смартфон выйдет в трёх цветах (белом, чёрном и золотом), получит батарею ёмкостью 2730 мАч и будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 27 Вт.
Ранее вице-президент по продукту Motorola Дэн Дери подтвердил разработку складного смартфона компании. Производитель уже давно работает над подобным устройством. Дери не стал вдаваться в подробности, однако уточнил, что Motorola «не собирается выпускать [смартфон] позже, чем все остальные на рынке».
В середине января издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Lenovo, купившая подразделение Motorola Mobility в 2014 году, в качестве бренда для складного смартфона намерена использовать культовую «раскладушку» Motorola RAZR. Компания заключила соглашение с Verizon на эксклюзивную продажу устройства в США.
Первоначально оно должно было появиться на прилавках магазинов в феврале, но из-за тестирования аппарата дата начала продаж могла перенестись. Lenovo намерена выпустить более 200 тысяч устройств. За возрождённый RAZR пользователям придётся заплатить $1500.
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Гаджеты , Наука и техника , Verizon
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