Разработчик раскрыл особенность iPod touch 7

Иконку нового iPod touch в бета-версии iOS 12.2 нашёл разработчик Джонатан Митчел. Вероятно, аппарат будет выполнен в стиле iPhone X.

Так, на иконке старого устройство изображен обрамленный широкими рамками гаджет с кнопкой Home, на второй пиктограмме аппарат имеет тонкие рамки и напоминает iPhone X.

Apple отнесла новый iPod touch к классу «игровых приставок», хотя раньше он позиционировался в качестве информационного и аудиовизуального оборудование.

Ранее News.ru писал о том, что корпорация, вероятно, намерена увеличить число iOS-пользователей посредством собственных iCloud, Apple Music, App Store и iTunes Store. Таким образом, новый iPod Touch будет ориентирован на людей, не нуждающихся в смартфоне, а также на активных посетителей стриминговых платформ и подписчиков платных сервисов.