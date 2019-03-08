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Разработчик раскрыл особенность iPod touch 7 

News.ru 1 час назад
Фото: ConceptsiPhone/youtube.com
Иконку нового iPod touch в бета-версии iOS 12.2 нашёл разработчик Джонатан Митчел. Вероятно, аппарат будет выполнен в стиле iPhone X.
Так, на иконке старого устройство изображен обрамленный широкими рамками гаджет с кнопкой Home, на второй пиктограмме аппарат имеет тонкие рамки и напоминает iPhone X.
Apple отнесла новый iPod touch к классу «игровых приставок», хотя раньше он позиционировался в качестве информационного и аудиовизуального оборудование.
Ранее News.ru писал о том, что корпорация, вероятно, намерена увеличить число iOS-пользователей посредством собственных iCloud, Apple Music, App Store и iTunes Store. Таким образом, новый iPod Touch будет ориентирован на людей, не нуждающихся в смартфоне, а также на активных посетителей стриминговых платформ и подписчиков платных сервисов.
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Гаджеты , Интернет , Наука и техника , Apple
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