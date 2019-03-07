В России вышли смартфоны-бюджетники Motorola G7

Компания Motorola объявила о старте российских продаж новой серии бюджетных смартфонов G7. Все они работают на Android 9.0 Pie, оснащаются дисплеем с "челкой" и портом USB-C.

России доступны только две из четырех представленных месяц назад моделей: базовая Moto G7 и Moto G7 Power с емкой батареей. Когда и поступят ли в продажу другие представители линейки — самая дешевая G7 Play и самая дорогая G7 Plus с увеличенным экраном и двойной камерой, — не уточняется.

Moto G7 — это стандартная модель, которая оснащается 6,2-дюймовым экраном Full HD, процессором Snapdragon 632, двойной камерой (12 + 5 мп) с функцией размытия заднего плана и детектором улыбок, а также 8-мп "фронталкой". Основная камера смартфона поддерживает видеосъемку в 4K-качестве и режим замедленной съемки, а новый 8-ядерный чип делает его на 50% производительнее предыдущего поколения серии, сказали в Motorola.

G7 Power получил одну из самых емких на рынке батарей — на 5000 мАч. Благодаря этому устройством можно пользоваться около 60 часов, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе. Экран (разрешение ниже — 720х1512), "фронталка" и процессор у него такие же, как у "обычного" G7, но камера одинарная (12 мп).