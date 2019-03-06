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Samsung Galaxy S10 принял фото за хозяина 

Популярная механика 5 часов назад
Фото: Популярная механика
Новейший смартфон Samsung оказался неустойчив к простому изображению на экране другого телефона. Сотрудники итальянского издания AndroidWorld провели простой эксперимент и проверили надежность защиты свежеиспеченного флагмана корейского производителя. Оказалось, что достаточно «показать» фронтальной камере Galaxy S10 изображение владельца на экране другого телефона, и блокировка выключится.
Различные издания регулярно проверяют устойчивость функции разблокировки по лицу хозяина многих смартфонов. Их пытались обмануть распечатанными фотографиями, снимками, натянутыми вокруг цилиндра, и даже трехмерными моделями голов. Видео с Samsung Galaxy S10 выглядит довольно убедительно, но совсем скоро мы проведем этот трюк сами и сообщим о результатах.
Невосприимчивость к разным типам подделок, а следственно и надежность такого типа биометрической аутентификации, зависит от метода сканирования лица. Наиболее распространенный — простой анализ двухмерного изображения с помощью обычной камеры. Смартфоны Apple и некоторых производителей Android-девайсов используют инфракрасную ToF камеру для построения детальной трехмерной карту лица человека. В этом случае надежность идентификации достаточна даже для авторизации в банковских приложениях.
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Гаджеты , Наука и техника
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