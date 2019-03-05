Ленивец и инвалидные коляски: созданы новые эмоджи

Группа Unicode создала 230 новых иконок эмоджи, которые можно будет использовать с середины этого года. Помимо символов животных — ленивца, орангутана и фламинго, в набор эмоджи вошли идеограммы, затрагивающие тему медицины и инвалидности: есть изображения пластыря, протеза, слухового аппарата и инвалидной коляски. Кроме того, разработчики представили иконки, связанные с темой толерантности ко всем расам и сексуальным ориентациям. Первые эмотиконы появились в конце 90-х годов прошлого века, они позволили упростить электронное общение. Их автором был Сигэтака Курита, занимавшийся созданием платформы мобильного интернета и разработавший набор из 172 символов. А отцом привычного нам смайлика является француз Николя Лауфрани, авторское право на который он зарегистрировал в 1997 году.