Новые AirPods смогут заряжаться за 15 минут

Автор ресурса XDA Макс Вайнбах поделился подробностями новых беспроводных наушников AirPods. Аксессуар сможет полностью зарядиться от беспроводной зарядки за очень короткое время — 15 минут.

Причём это коснётся как самих наушников, так и футляра. По словам журналиста, вероятно Apple обратилась к технологии Qi. Снизив время подзарядки, разработчики пожертвовали весом футляра: он будет больше и тяжелее оригинала.

Ранее News.ru сообщил, что анонс новых AirPods намечен на 29 марта, поскольку 28-го числа жизненный цикл первых беспроводных наушников подойдёт к концу, и на следующий день их заменят на новое поколение. Дизайн гаджета, не считая нового покрытия, останется практически идентичным оригиналу, но при этом изменится начинка. Разработчики улучшат качество баса и добавят больше датчиков, в том числе и для мониторинга сердечного ритма. Новые AirPods выйдут в двух цветах (белом и чёрном), а их цена составит около $200.