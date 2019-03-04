OnePlus показал прототип своего первого 5G-смартфона

Компания OnePlus на выставке Mobile World Congress представила миру свое видение смартфона с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Аппарат носит вполне логичное название OnePlus 5G, но его появление на MWC 2019 все же нельзя назвать именно анонсом — китайский вендор поместил его в защитный кейс, сквозь который видно лишь экран, и всю конструкцию расположил под прочным стеклом. Иными словами, оценить дизайн мобильника не представляется возможным, но и доступная для глаз его часть весьма и весьма интересна.

Сразу можно увидеть, что новый OnePlus 5G будет сильно вытянутым, так как пропорции его экрана составят 21:9. Разрешение тачскрина для телефона и его диагональ пока не разглашаются, но подобный формат позволит разместить на нем больше контента в сравнении со ставшими уже привычными панелями 18:9. Смущают лишь широкие рамки сверху и снизу, но, напомним, перед нами прототип, а не готовое устройство, так что, вероятно, с рамками девелоперы разберутся. По мнению аналитиков. Вытянутый экран может достаться и флагману OnePlus 7, появление которого ожидается в мае текущего года. Что же до OnePlus 5G, то на премьере он был подключен к мобильной базовой станции 5G и демонстрировал скорость 60 Мбит в секунду, что не является пределом для сетей пятого поколения, тем более, что заявлена поддержка смартфоном 500 Мбит/с. Было показано, что телефон способен в режиме реального времени без задержек передавать по сотовой сети потоковое HD-видео с частотой 60 Гц, и это уже достижение, когда речь идет именно о мобильном интернете.