Компания OnePlus на выставке Mobile World Congress представила миру свое видение смартфона с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Аппарат носит вполне логичное название OnePlus 5G, но его появление на MWC 2019 все же нельзя назвать именно анонсом — китайский вендор поместил его в защитный кейс, сквозь который видно лишь экран, и всю конструкцию расположил под прочным стеклом. Иными словами, оценить дизайн мобильника не представляется возможным, но и доступная для глаз его часть весьма и весьма интересна.
Сразу можно увидеть, что новый OnePlus 5G будет сильно вытянутым, так как пропорции его экрана составят 21:9. Разрешение тачскрина для телефона и его диагональ пока не разглашаются, но подобный формат позволит разместить на нем больше контента в сравнении со ставшими уже привычными панелями 18:9. Смущают лишь широкие рамки сверху и снизу, но, напомним, перед нами прототип, а не готовое устройство, так что, вероятно, с рамками девелоперы разберутся. По мнению аналитиков. Вытянутый экран может достаться и флагману OnePlus 7, появление которого ожидается в мае текущего года. Что же до OnePlus 5G, то на премьере он был подключен к мобильной базовой станции 5G и демонстрировал скорость 60 Мбит в секунду, что не является пределом для сетей пятого поколения, тем более, что заявлена поддержка смартфоном 500 Мбит/с. Было показано, что телефон способен в режиме реального времени без задержек передавать по сотовой сети потоковое HD-видео с частотой 60 Гц, и это уже достижение, когда речь идет именно о мобильном интернете.
Впрочем, первые сотовые сети 5G станут доступны для коммерческого использования, в лучшем случае, во второй половине 2019 года, так что на данном этапе в OnePlus 5G как в устройстве, способном передавать файлы на очень высокой скорости, нет смысла. Да и дата его релиза пока еще неизвестна — возможно, он тоже выйдет во второй половине года. По словам разработчиков, стоимость этого смартфона будет на 250-300 долларов дороже в сравнении с LTE-моделями с идентичной начинкой, то есть, вероятно, это будет уже упомянутый OnePlus 7, цена которого окажется в районе 600 долларов, только в полтора раза более дорогой. На сегодняшний день 5G-смартфоны есть у Samsung, Xiaomi, LG и Huawei, но они пока что не продаются. Apple выпустит iPhone с 5G лишь в 2020 году — в 2019 инноваций от нее ждать не стоит.