Имиджевая игрушка за €2300. Huawei представила смартфон со складным экраном

Huawei представила на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне смартфон Mate X со складным экраном. Устройство сочетает в себе функции как смартфона, так и планшета.

Телефон оснащен 5G-модемом. Объем оперативки — 8 гигабайт, накопителя — 512 гигабайт. В отличие от своего конкурента Samsung Galaxy Fold, у Huawei Mate X только один экран. Его диагональ в развернутом виде — восемь дюймов, в сложенном — около шести. Рамки меньше, чем у южнокорейского конкурента. Гаджет оснащен тройной камерой с обеих сторон, у него две мощные батареи и семинанометровый процессор.

Старт продаж Mate X намечен на середину этого года в странах, где к тому моменту будут развитые сети пятого поколения. Стоимость гаджета — 2300 евро. Конкурент от Samsung на 320 евро дешевле и продаваться начнет уже в апреле.

Устройства сравнивает блогер Wylsacom Валентин Петухов:

«Практически единогласно все, кто был на презентации Huawei, сказали, что устройство Mate X интереснее, чем Galaxy Fold: оно более складно выглядит, потоньше, раскладывающийся экран больше. Единственный вопрос в том, что Fold все-таки больше похож на книжку и у него, по сути, два экрана: один небольшой снаружи и раскладывающийся внутри. Притом что это все-таки не стекло, и экран будет достаточно быстро царапаться, мне кажется, решение Samsung с точки зрения эргономики и дальнейшего использования более практично. У Huawei устройство выглядит симпатичнее со стороны, но есть ощущение, что оно будет очень быстро царапаться, хотя оба устройства абсолютно точно играют в скорее имиджевой нише, компании просто показывают, что у них есть соответствующие технологии. Я не верю, что они будут продаваться большими тиражами и пользоваться спросом. Что в Galaxy Fold, что в Mate X установлено самое интересное, навороченное железо, в Mate X еще и с поддержкой 5G. Есть ощущение, что это устройства на перспективу. Я не думаю, что они за те деньги, которые стоят, решают какую-то серьезную задачу. Среднему пользователю будет намного выгоднее купить либо просто большой смартфон, либо смартфон и планшет».

В начале февраля США предостерегли ЕС от закупок оборудования Huawei. Американский Минюст обвинил китайскую компанию в промышленном шпионаже и нарушении антииранских санкций.

В декабре прошлого года в Канаде по запросу Вашингтона задержали финдиректора и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу. Официальный Пекин назвал это американским заказом и призвал незамедлительно освободить топ-менеджера.