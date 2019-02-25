Huawei выпускает новые ноутбуки серии MateBook

Вместе с одним из первых в мире складных смартфонов Huawei анонсировала на выставке Mobile World Congress пару новых ультрабуков — подороже и подешевле. Кроме того, российское представительство китайской компании объявило о скором старте продаж показанной ещё в январе на выставке CES модели MateBook 13.

Huawei MateBook X Pro 2019-го года с виду трудно отличить от прошлогоднего предшественника, неожиданно оказавшегося одним из самых толковых Windows-ультрабуков 2018-го. Визуальное отличие лишь одно — логотип Huawei на крышке теперь чисто текстовый, никакого распускающегося цветка. Тем не менее, компьютер усовершенствовали сразу по нескольким направлениям.

Новая вычислительная платформа — Intel Core i5-8265U или Core i7-8565U — обеспечивает прирост производительности центрального процессора на 10%, причем старшая версия может комплектоваться более быстрой, чем интегрированная графика, дискретной мобильной видеокартой Nvidia MX250 (в прошлогодней версии была MX150).

Прокачали новому MateBook X Pro и возможности взаимодействия с периферией: теперь один из портов USB-C полноценно поддерживает скоростной стандарт передачи данных Thunderbolt 3, что позволит ему поддерживать внешние графические ускорители вроде Nvidia RTX2080.

MateBook 14 по сути является удешевленной альтернативой MateBook X Pro: разрешение 14-дюймового экрана поменьше (2160 x 1440 вместо 3000 на 2000), вместо порта Thunderbolt есть HDMI и дополнительный USB 2.0, а вот клавиатура, тачпад, сканер отпечатков пальцев и спрятанная под среднюю кнопку верхнего ряда клавиатуры веб-камера — те же самые.

В день анонса новинок российской представительство Huawei также объявило о начале 7 марта продаж представленного два месяца назад ультрабука MateBook 13. По дизайну он аналогичен топовой модели, работает на том же Intel Core i5-8265U, однако компактнее и с тем же разрешением экрана, что и MateBook 14. Рамки экрана довольно узкие: 4,4 мм. При этом портов у MateBook 13 гораздо меньше: только два USB-C без Thunderbolt, а заряжать устройство можно лишь через один из них. Зато в комплекте есть переходник с дополнительными портами HDMI, USB-A, USB-C и VGA.

Производитель обещает, что ноутбук проработает от одной зарядки батареи емкостью 42 Вт*ч от 7,3 до 10 часов, причём 15 минут зарядки штатным 65-ваттным ЗУ дадут 2,5 часа работы. А если у владельца одного из новых MateBook, включая MateBook 13, есть телефон Huawei или Honor с EMUI 9.0, он сможет при помощи функции OneHop быстро передавать между компьютером и мобильным устройством (в обе стороны) фотографии, видео или документы. Обещают, что за полминуты можно будет передать таким образом 250 фотографий или примерно 1 ГБ видео. Чтобы функция сработала, достаточно приложить телефон с включенным NFC-модулем к панели ноутбука справа от тачпада.