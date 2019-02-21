На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+

В 2019 году линейке Galaxy исполняется 10 лет, и Samsung задумала с помпой отметить это событие. Подготовка к этому началась задолго до главной презентации, ведь Samsung собственноручно рассказывала обо всем, что будет на мероприятии, в деталях описывая будущие продукты, пытаясь оставить в тайне лишь дизайн и стоимость. «Лента.ру» за несколько дней до презентации получила Galaxy S10+ и рассказывает о том, что показала Samsung в Сан-Франциско

Протекло

Главным событием мероприятия стала презентация гнущегося Galaxy Fold. По своей задумке это то же самое, что Samsung показывала на SDC 2018 в конце прошлого года. У смартфона два экрана: основной имеет диагональ 4,6 дюйма (1960х840 точек) и огромные рамки по периметру, зато в развернутом виде становится доступен 7,3-дюймовый безрамочный экран (2152х1536). Из особенностей отдельно выделяют возможность одновременно запустить три приложения на одном экране в режиме планшета. В остальном же это имиджевое устройство, которое и стоит соответствующе — от 1980 долларов и продаваться будет с 26 апреля. После этого показали уже более близкие к народу S10.

Как это обычно бывает, о новых Galaxy S10e, S10 и S10+ было все известно еще за несколько месяцев до анонса, начиная от внешнего вида с дырой в экране и заканчивая всякими мелочами вроде поддержки Wi-Fi 6. Причем многие из этих «утечек» обеспечила сама компания, представив дизайн новой оболочки One UI со схематичными изображениям аппарата, выложив все характеристики нового процессора и представив A8s, ставший почти точной копией S10e. Даже рекламный ролик, как обычно, выложили за день до анонса. По-хорошему, все это можно было бы приберечь до презентации, но Samsung пошла на опережение и решила раскрыть всю интригу самостоятельно, отняв хлеб у инсайдеров и аналитиков.

В итоге получилось то, чего все и ждали: три модели смартфонов с дырой в экране под фронтальную камеру, которые по своей идее полностью повторяют актуальную линейку Apple . Samsung показала два флагмана — S10 и S10+ — и удешевленную их версию с цветным корпусом — S10e. Последний также отличается более толстыми рамками, имеет плоский (без загибов по краям) экран с диагональю 5,8 дюйма и разрешением Full HD+, двойную основную камеру (а не тройную), меньше оперативной памяти, сканер отпечатка в кнопке разблокировки и несколько других незначительных удешевлений. Единственное, что роднит его со старшими S10 и S10+ — процессор Exynos 9820 и схожий дизайн с вырезом в экране под фронтальную камеру.

Оставшиеся две модели больше похожи на прошлогодние S9 и Note9: у них почти такой же дизайн с загнутым по краям вытянутым экраном, сохранен разъем для наушников и даже зачем-то оставили пульсометр возле вспышки. Среди серьезных изменений можно выделить отказ от инфракрасного сканера радужной оболочки глаза и перенос сканера отпечатков пальцев под экран.

Дорого-богато

Наряду с обычными версиями S10, Samsung выпустила еще и специальную модификацию S10+ с керамической задней крышкой, одним терабайтом накопителя и 12 гигабайтами оперативной памяти. У обычных S10 всего 8 гигабайт оперативной памяти, чего в нынешних условиях с головой хватает для работы. Однако именно эти модели выдавали журналистам на тест, поэтому обо всей линейке приходится судить лишь по самому мощному смартфону.

Внешне отличить от прошлогодних телефонов компании S10 тяжело: это такой же черный брусок с глянцевой рамой и стеклом сзади. Единственное, что бросается в глаза, — новое расположение фронтальной камеры и отсутствие кучи датчиков и сенсоров на верхней панели.

Проблема решения с выносом камеры в угол экрана лишь в том, что разработчикам пришлось увеличить ширину статус-бара, иначе контент заезжал бы за камеру. Вместе с этим часть иконок сместили влево, из-за чего появилась асимметрия. От этого вылезают и другие мелкие проблемы интерфейса, вроде съехавшего влево относительно центральной оси ползунка регулировки громкости. Чем в данном случае не устраивает вариант от Google , когда индикатор громкости всплывает рядом с кнопками, не совсем ясно.

Но в остальном такой ход кажется удачным, пускай на рендерах и фотографиях телефон выглядит дико. Во-первых, Samsung еще сильнее уменьшила верхнюю рамку, хотя раньше она не сильно мозолила глаза. Во-вторых, смотреть видео и листать фотографии на S10 гораздо комфортнее, чем на телефонах с «монобровью» и прочими вырезами. В итоге достаточно быстро привыкаешь к отверстию в экране.

На левой грани оставили кнопку вызова Bixby, который теперь выглядит не столь бесполезно, как раньше. Дело в том, что Samsung отбросила попытки продвигать его как убийцу Siri, Alexa и прочих голосовых помощников, сделав из Bixby подобие Google Now. Теперь эта кнопка открывает экран с персонализированными подсказками и актуальной информацией из приложений. Еще избавились от сканера отпечатков на задней крышке, переместив его под экран. В компании уверяют, что поставили сканер отпечатков, хотя скорость его срабатывания не отличается от Huawei Mate 20 Pro.

По большому счету, всем уже давно плевать, какое железо в их смартфоне. Почти любой телефон сейчас может без проблем работать с повседневными программами. А все что дальше — уже какие-то войны мегагерцев и попугаев, про которые давно следовало забыть. Тут можно было бы рассказать о том, что процессор Exynos 9820 сделан по 8-нанометровому техпроцессу, а Snapdragon 855 (Samsung выпускает телефоны на этом чипе в США и Китае) — по 7-нанометровому, из-за чего второй вариант может быть мощнее и энергоэффективнее первого (а может и не быть, получится узнать только после поступления обеих моделей в продажу). Но кому какое дело, тем более что реальность обычно не соотносится с заявлениями производителя и цифрами в бенчмарках. Для особо интересующихся можно даже перечислить результаты синтетических тестов: в GeekBench у S10+ с 12 ГБ 4541 балл в одноядерном тесте и 10139 — в многоядерном (у iPhone Xs Max — 4824 и 11504, у Huawei Mate — 20 Pro 3337 и 9904 баллов соответственно, а в AnTuTu у Samsung — 330558 очков (у iPhone — 350412, а у Huawei — 261516 баллов).

Важно лишь помнить, что на телефонах с Exynos выше вероятность появления неожиданных проблем, как это случалось раньше. К примеру, в S9 в Samsung неправильно настроили работу процессора, из-за чего у телефона резко уменьшалось время автономной работы. Чтобы как-то нивелировать возможные баги, в S10 поставили еще более жирные батареи: 3400 миллиампер-часов в S10 и 4100 миллиампер-часов в S10+. В итоге «свежий» телефон без проблем вытягивает два дня активной работы.

Сюда же можно отнести возможность заряжаться другие устройства с поддержкой Qi. Но в отличие от Huawei, которая предлагала таким образом заряжать смартфоны окружающих, Samsung нашли более разумное применение технологии — заряжать аксессуары с беспроводной зарядкой. С учетом выпуска новых наушников и часов с Qi это выглядит как разумная попытка сделать из всего этого единую экосистему.

Ну и нельзя обойти стороной новый лаунчер One UI. Во время первого его анонса в Samsung пообещали, что адаптируют интерфейс под управление одной рукой, чего, разумеется, не произошло. Зато в компании смогли «причесать» интерфейс и сделать его более похожим на стандартный Material Design от Google, нарисовали огромное количество новых симпатичных анимаций и в целом сделали прошивку, которой приятно пользоваться. Хотя элементы «цыганского» дизайна в духе Huawei остались: к примеру, при активации сканера отпечатков на экране появляется ужасная анимация, имитирующая круги на воде.

Широкую на широкую

Про камеры тоже не получится долго рассказывать, ведь чего-то грандиозного не случилось. Samsung добавила модуль с широким углом обзора в 123 градуса и разрешением 16 мегапикселей. В дополнение к этому сохранили модуль с изменяемой диафрагмой, но каких-то преимуществ эта особенность не дает. Об этом вспоминаешь только когда щелкают лепестки затвора при переключении режимов съемки. Ну и третий сенсор с двукратным зумом тоже на месте, хотя у S10e его не будет.

Все изменения в алгоритмах постобработки можно кратко описать так: S10 снимает точно как iPhone. Даже свой аналог Smart HDR сделали. Вместо кислотных цветов картинка теперь желтит, причем подчас сильнее, чем на смартфонах Apple. Это касается и дневной, и ночной съемки, потому что, поставив рядом снимки с iPhone и Samsung, их практически нереально отличить. При съемке на широкоугольную камеру проблемы ровно те же, что и на других устройствах: по углам кадр сильно смазывается и появляется виньетка.

Galaxy S10 и S10e имеют одну фронтальную камеру, когда как у S10+ их две, одна из которых имеет широкий угол обзора. По качеству снимков все на уровне S9 со схожими проблемами с перенасыщенностью снимков. Также на основе фронтальной камеры работает система распознавания лица, но ничего близкого к системе Face ID и ей подобных нет, поэтому полагаться на нее не стоит.

***

Galaxy S10 вовсе не тот прорыв, которого стоило бы ждать в честь 10-летия линейки. Но, видимо, ничего такого и не планировалось, потому что главным анонсом мероприятия стал складной Galaxy Fold. Да, это очередной флагман Samsung, новые функции которого можно пересчитать по пальцам одной руки. Зато компания продолжает делать что-то уникальное и более вдумчиво подходит к разработке собственной оболочки. Ну и за выпуск «доступного» флагмана нельзя не похвалить, потому что раньше упрощенные версии топовых телефонов Samsung выглядели стыдно.

Решающим в любом случае остается вопрос цены. Кто-то в компании на полном серьезе решил, что покупатели готовы отдавать по тысяче долларов за смартфоны Samsung? Да, к телефону практически нет никаких претензий: работает он очень быстро, имеет симпатичный интерфейс, и даже есть несколько уникальных особенностей, которых нет у других устройств. Но покупать его за такие деньги решатся лишь фанаты марки, которых не так много, как фанатов iPhone. Тем более все понимают, что смартфоны Samsung дешевеют с нереальной скоростью: тот же Note9, который меньше чем полгода назад стоил 70 тысяч рублей, теперь продают за 45.

По крайне мере, Samsung попыталась задавить количеством, ведь на презентации показала пять смартфонов и кучу аксессуаров: Galaxy Fold, Galaxy S10e, S10, S10+ и S10 5G. О последнем не было ни слова в этом материале, потому что это практически точная копия S10+ в варианте с 12 гигабайтами оперативной памяти. Отличия три: четвертая основная камера, экран с диагональю 6,7-дюйма и поддержка 5G. Цены на них следующие: Fold стартует от двух тысяч долларов и не будет продаваться в России, S10e — от 57 тысяч рублей, S10 — от 69 тысяч, S10+ — от 78 тысяч и за специальную версию попросят 125 тысяч. Продавать S10e, S10 и S10+ начнут 8 марта.