Чего ждать от презентации Samsung

Перед самым стартом выставки MWC 2019 в Барселоне Samsung проведёт собственную презентацию, к которой будет приковано внимание тысяч зрителей, изданий и поклонников продукции компании. Одним из главных событий мероприятия безусловно станет демонстрация новой флагманской линейки Galaxy S10. Однако каких-то сюрпризов вероятно ждать не стоит — в середине февраля в Сети были опубликованы полные характеристики устройств.

Samsung представит три смартфона: Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+. Все аппараты получат «дырявый» дисплей Infinity O, тем самым полностью отказавшись от «моноброви». «Младшую» модель оснастят 5,8-дюймовым дисплеем, стандартную — 6,1-дюймовым, а «плюс» — 6,3-дюймовым. Под экранами производитель разместит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (у S10e он, к сожалению, расположится на боковой грани), который будет быстрее, точнее и безопаснее текущих аналогов от конкурентов компании.

В качестве процессора североамериканские и азиатские версии устройств будут использовать Qualcomm Snapdragon 855, в то время как европейская — Samsung Exynos 9820. Galaxy S10e и Galaxy S10 получат 6 или 8 Гб оперативной памяти, а также 128 или 218 Гб внутренней флэш-памяти для «младшей» и 128 или 512 Гб для стандартной модели. Что насчёт Galaxy S10+, то максимальная версия смартфона предложит пользователям дополнительно 12 Гб RAM и 1 ТБ флэш-памяти.

«Старшие» модели получат тройную горизонтальную основную камеру на 12, 12 и 16 Мп c тремя объективами: телефото, широкоугольным и ультраширокоугольным. При этом S10+ в отличие от S10 также оснастят двойной селфи-камерой на 10 и 8 Мп. А вот Galaxy S10e, соответственно, выйдет с минимальным набором: одинарной фронтальной камерой на 10 Мп (как и S10) и двойной задней на 12 и 16 Мп. К слову, все селфи-камеры смогут снимать 4K-видео.

Galaxy Watch Active, Galaxy Fit e, Galaxy Buds Appeared On Galaxy Wearable App https://t.co/GkE6EaEefN pic.twitter.com/CkKD0BriFA— Madhav Biradar (@MadhavBiradar3) ١٥ فبراير ٢٠١٩ Ёмкость батарей смартфонов составит 3100, 3400 и 4100 мАч соответственно. Более того, они будут поддерживать функцию обратной беспроводной зарядки: телефон смогут заряжать другие устройства, поддерживающие данную технологию, в том числе и iPhone. По слухам, Samsung может представить вместе с Galaxy S10 5G-версию флагмана. Она должна получить название Galaxy S10 X. Смартфон поступит в продажу в марте, но сначала только в Корее. Международной запуск Galaxy S10 X состоится позднее.

Вместе с Galaxy S10 компания анонсирует и три новых аксессуара — «умные» часы Galaxy Watch Active (они будут меньше, чем Gear Sport, и не будут оснащёны поворотным кольцом), фитнес-браслет Galaxy Fit (он будет доступен в двух вариантах, один из которых получит название Galaxy Fit e) и беспроводные наушники Galaxy Buds.

Samsung Galaxy F opvouwbare smartphone https://t.co/oSOkn3EvVd pic.twitter.com/RVYpGnGFbD— LetsGoDigital (@letsgodigitalNL) ٤ فبراير ٢٠١٩ Вторым главным событием вечера станет презентация складного смартфона Galaxy F, который Samsung впервые показала в начале ноября 2018 года. По сравнению с Galaxy S10 информации об устройстве не так много. Девайс будет оснащён 7,3-дюймовым дисплеем Infinity Flex, и в развёрнутом виде пользователь сможет запускать три приложения одновременно благодаря функции Multi-Active Window.

По неподтверждённой информации, Galaxy F получит двойную основную камеру на 12 Мп каждая, одинарную селфи-камеру, процессор Exynos 9820 или Snapdragon 855, 8 Гб оперативной и 128 или 512 Гб внутренней флеш-памяти, а также аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Смартфон будет поставляться с новым Bixby — виртуальным помощником следующего поколения.

Официальный анонс линейки Samsung Galaxy S10, аксессуаров и демонстрация финальной версии складного смартфона компании состоится 20 февраля в Сан-Франциско.