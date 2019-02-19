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Утечка: в Android исчезнет кнопка «назад» 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: соцсети
В новой версии операционной системы Android может вновь измениться схема управления. Напомним, в Android 9 она частично заимствована у последних версий iPhone: карусель многозадачности вызывается свайпом вверх от кнопки "Домой", а горизонтальными свайпами по этой кнопке можно быстро переключаться между последними приложениями. Однако кнопка "Назад" для перехода на предыдущий экран пока сохраняется.
Сайт XDA Developers опубликовал видео, в котором сравниваются системы навигации нынешней Android P и ранней версии будущей Android Q. У следующего издания Android кнопки "Назад" нет, а вместо неё используется свайп влево по "фасолевидной" кнопке "Домой". Если свайпнуть вправо, активируется переключение между программами, причём анимация переходов стала более быстрой и плавной.
Многим наверняка покажется, что целиться в кнопку и двигать палей по ней не так удобно, как выполнять имеющийся в iOS и некоторых Android-оболочках (например, EMUI от Huawei) жест свайпа от края экрана. На смартфонах Huawei можно для этого листать даже от правого края, что особенно удобно при "одноруком" использовании телефонов с большими экранами.
Ранее сообщалось, что в Android Q может появиться целый ряд новых возможностей, включая охватывающую все элементы интерфейса темную схему оформления а также десктопный режим для использования смартфона в качестве мини-компьютера при подключении монитора, клавиатуры и мыши. Кроме того, ожидается, что на системном уровне будет внедрена поддержка системы биометрической аутентификации при помощи трехмерного распознавания лица.
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Гаджеты , Интернет , Наука и техника
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