Huawei представила первый складной 5G-смартфон

Компания Huawei представила первый в своей линейке складной смартфон, который будет поддерживать новое поколение сетей 5G.

Компания Huawei представила свой первый складной смартфон. Новинка получила названия Huawei Mate X.

Как рассказали на презентации, гаджет гнется дисплеем наружу. Это позволяет сделать телефон тоньше, однако требует дополнительной защиты, то есть специального чехла.

Модель Mate X будет поддерживать новое поколение сетей 5G.

В разложенном виде дисплей смартфона становится квадратным с диагональю 8 дюймов, в то время как в сложенном — 6,6 дюймов с одной стороны и 6,38 дюймов — с другой.

Гаджет оснастят 8 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной.

Его цена составит около 2250 евро.