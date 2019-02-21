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Samsung выпустила гнущийся смартфон и Galaxy S10 за 125 тысяч рублей 

Lenta.ru + ещё 40 2 часа назад
Корпорация Samsung провела презентацию новых устройств в Сан-Франциско и показала гнущийся телефон Galaxy Fold. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Основной экран складного смартфона имеет диагональ 4,6 дюйма и разрешением 1960 на 840 точек, а при раскладывании становится доступен 7,3-дюймовый дисплей с разрешением 2152 на 1536 точек. В режиме планшета на нем можно запустить одновременно три приложения. Продажи смартфона начнутся в конце апреля 2019 года по цене от 1980 долларов.
Кроме того, Samsung анонсировала три новых смартфона линейки Galaxy S: S10, S10+ и S10e. Первые два получили экраны с диагональю 6,1 и 6,4 дюйма соответственно, а также тройную основную камеру с одним из модулей с углом обзора 123 градуса. Устройства имеют восьмиядерный процессор Exynos 9820. S10e отличается более простыми характеристиками и оснащен 5,8-дюймовым экраном с разрешением FullHD+.
Главной особенностью новых телефонов стал вынос фронтальной камеры в угол экрана. У S10 и S10+ сканер отпечатков пальцев расположен под стеклом, тогда как у S10e — в боковой кнопке блокировки.
Продажи начнутся 8 марта этого года. Стоимость S10e начинается от 57 тысяч рублей, S10 — от 69 тысяч, S10+ — от 78 тысяч. Вместе с этим выйдет специальная версия S10+ с накопителем на один терабайт и 12 гигабайтами оперативной памяти за 125 тысяч рублей.
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Гаджеты , Видео , Сан-Франциско
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