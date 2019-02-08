Презентация Xiaomi Mi Mix 3: глоток свежего воздуха с ароматом ностальгии

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi Mix 3 на российском рынке. Новинка получила топовое железо, продвинутые камеры и умеренный ценник — этого стоило ожидать от бренда, продукты которого прославились соотношением возможностей и цены. При этом смартфон выделяется уникальным дизайном и редкими материалами корпуса, которые не встретишь у большинства конкурентов. Впрочем, обо всем по порядку.

Когда впервые берешь Mi Mix 3 в руку, не понимаешь, за что «зацепиться» в дизайне. Это просто экран с минимальными рамками по периметру, нет даже набившего оскомину выреза… Стоп, а где фронтальная камера?

Легкое движение — и экран сдвигается вниз с щелчком, напоминающем о зажигалках Zippo. На открывшейся площадке расположены сразу две фронталки, а также разговорный динамик. Последний, кстати, доступен и в закрытом состоянии.

Механизм работает на магнитах и вызывает сильнейшую зависимость. Хочется «щелкать» смартфоном постоянно, благо производитель обещает ресурс в 300 тысяч циклов. Ощущения напоминают те, что были при открывании и закрывании Nokia 8800 — приятная ностальгия.

Такая конструкция позволила увеличить диагональ экрана без ущерба для габаритов. Теперь он занимает 93,4% передней панели. Рамки по бокам и сверху минимальные, нижний отступ немного больше — видимо, под ним скрывается дисплейный шлейф.

Экран выполнен по технологии Super AMOLED, получил диагональ 6,39″ и разрешение 2340×1080. Картинка яркая и насыщенная, углы обзора отличные — пока это все, что удалось оценить в условиях презентации.

Рама корпуса выполнена из алюминия, а вот спинка керамическая. Она прочнее стекла и очень приятная на ощупь. Единственный минус керамики — исключительная маркость. В черном исполнении смартфон будет находкой для следователя, поскольку собирает опечатки пальцев как магнит.

Также Mi Mix 3 выпускается в синем и зеленом цветах, но вряд ли там ситуация значительно лучше.

Тыльная камера получила два модуля на 12 Мп: один широкоугольный, второй для зума. Специалисты DxOMark оценили фотовозможности Mi Mix 3 в 108 баллов — больше набрали только iPhone XS Max, а также Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro. Именно с последним удалось сравнить новинку Xiaomi.

Как нетрудно заметить, динамический диапазон у Mate 20 Pro шире, глубина резкости меньше — все это заслуги более крупного сенсора. Однако Mi Mix 3 тоже неплохо справился, особенно если учесть условия съемки. Шумов нет, передний и задний план точно экспонированы.

Huawei демонстрирует преимущества более крупного сенсора, Xiaomi выдает стабильный результат на уровне большинства флагманских смартфонов.

Однозначного лидера нет: Xiaomi сделал картинку чересчур гладкой, Huawei пересветил задний план.

Mi Mix 3 работает на Android 9.0, поверх установлена фирменная оболочка MIUI 10. За производительность отвечают чипсет Qualcomm Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти, объем внутреннего хранилища составляет 128 ГБ. Такое «железо» хорошо зарекомендовало себя в играх и прочих ресурсоемких задачах, так что запаса мощности хватит на несколько лет вперед.

Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч, что стандартно по меркам последних флагманов. Нестандартно то, что в комплекте идет беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. Она работает по открытому стандарту Qi и может заряжать любые электронные устройства с его поддержкой.

Российская цена Xiaomi Mi Mix 3 составляет 44 990 рублей. Учитывая, сколько стоят конкуренты, это адекватный ценник за столь необычный смартфон. Будем ждать образец для тестирования и надеемся, что первое впечатление не оказалось обманчивым.