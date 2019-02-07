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Motorola показала серию смартфонов-бюджетников G7 

Вести.Ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Компания Motorola, входящая в состав Lenovo, представила линейку недорогих смартфонов Moto G7. В серию вошли четыре модели: базовая G7, G7 Power с емкой батареей, самая дешевая G7 Play и G7 Plus с увеличенным экраном и двойной камерой.
Оценили новинки в 150–300 евро, пишет GSMArena. Все они работают на Android 9.0 Pie, оснащаются дисплеем с "челкой" и портом USB-C.
G7 Plus — самая дорогая из представленных моделей (€300). Она комплектуется 6,2-дюймовым экраном (1080х2270 пикселей), чипом среднего уровня Snapdragon 636 (у всех остальных попроще — Snapdragon 632), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3000 мАч. Сзади установлена двойная (16 + 5 мп) камера с функцией "автоулыбки" и оптической стабилизацией изображения, спереди — 8-мп селфи-камера.
Стандартная G7 стоит на €50 меньше. Отличия от Plus-версии: процессор Snapdragon 632, более простая двойная камера (12 + 5 мп) и 8-мп "фронталка".
Еще дешевле (€210) обойдется вариант G7 Power. У этой модели такие же размер экрана (разрешение ниже — 720x1512), чип и селфи-камера, но камера одинарная (12 мп), а флеш-памяти вдвое меньше (32 ГБ). Зато аккумулятор самый емкий: на 5000 мАч.
Самая дешевая в серии — G7 Play. Её можно купить за €150. У этой версии дисплей уменьшен до 5,7 дюйма, а сзади только одна, 13-мп камера. Располагает Play 2 ГБ "оперативки", 32 ГБ встроенной памяти и батареей объемом 3,000 мАч.
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