Российское ПО будет установлено на все ввозимые смартфоны

Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки к законам «О связи» и «Об информации». Согласно им, предустановка российского ПО станет обязательной для всех ввозимых смартфонов, планшетов и компьютеров весом до 10 кг. Речь идет о конкретном наборе сервисов: браузер, антивирус, навигатор и SMS-мессенджер.

Также станет обязательной возможность удаления иностранных аналогов, если они не влияют на функционирование системы. Против инициативы уже высказалась компания Apple — она направила в ФАС соответствующий отзыв и надеется на продолжение дискуссии по поводу документа.

Ранее ФАС по просьбе «Яндекса» обязала Google исключить из соглашения с вендорами пункты, ограничивающие установку сервисов других разработчиков в операционной системе Android.

Инициативу прокомментировал Эльдар Муртазин , ведущий аналитик Mobile Research Group:

Законопроект продавливает компания «Яндекс», которая сейчас платит по 18−20 миллионов долларов в год за предустановку своих сервисов. Его принятие может снять расходы с российских поставщиков ПО. Mail.ru Group и «Касперский» также поддержали инициативу, их сервисы могут войти в пакет обязательных к предустановке. Ранее ФАС уже вставала на сторону «Яндекса» в деле против Google, и сейчас может быть принято такое же политически выверенное решение.

Также Муртазин подчеркнул, что законопроект ставит в уязвимое положение компанию Apple.

Закон обяжет производителей устанавливать на смартфоны российские сервисы. Если он будет принят, iPhone может исчезнуть из официальных продаж, оставшись только на сером рынке.

В то же время аналитик считает, что Google в меньшей степени пострадает от инициативы ФАС.

Google является поставщиком софта, а не производителем смартфонов. Их сервисы вроде Google Play признаны частью системы Android, так что заменить их условным маркетплейсом от «Яндекса», скорее всего, не получится.

Впрочем, законопроект вряд ли будет принят в текущем виде — его могут заблокировать страны-участники ЕАЭС

Россия не может принимать такие решения в одиночку. Инициатива ФАС противоречит интересам Таможенного союза и может быть заблокирована Республикой Беларусь и Казхстаном, — сказал Эльдар Мутазин.

Сейчас разработчикам приходится платить за предустановку программ на Android-смартфоны. Представители «Яндекса» в разговоре с «Коммерсантом» уточняют, что компания сохранит коммерческие соглашения при вступлении поправок с силу.

Получается, компаниям придется платить за обязательную предустановку своего софта? Или она будет субсидироваться государством? В нынешнем документе ФАС это не уточняется, так что пока законопроект вызывает больше вопросов, чем дает ответов.