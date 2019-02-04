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В России подешевели iPhone 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские ритейлеры снизили цену на iPhone Xr до 60 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости
Стоимость модели в минимальной версии на 64 гигабайт снизилась примерно на восемь процентов — с 64-65 до 60 тысяч рублей. Версия смартфона на 128 гигабайт в некоторых магазинах теперь стоит 66 тысяч рублей, а на 256 гигабайт — 73 тысячи.
Цена смартфона изменилась на сайтах официальных партнеров Apple, однако на сайте самой компании цена осталась прежней и начинается от 66 тысяч рублей. Также у официальных продавцов снизилась цена на iPhone Xs и Xs Max на 6-10 тысяч рублей.
В конце января глава Apple Тим Кук во время квартального отчета объявил о планах снизить цену на iPhone в странах, где национальная валюта сильно ослабла по отношению к доллару. Такое решение компания принимает во второй раз за 12-летнюю историю гаджета на фоне информации о первом за десять лет падении выручки в ключевой для продаж период праздников.
В ноябре 2018 года также сообщалось, что из-за низких продаж новых iPhone компания Apple вернет на рынок прошлогодний iPhone X в некоторых регионах. Вместе с тем тогда была снижена цена на iPhone Xr в Японии, предложив операторам связи льготные условиях.
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Гаджеты , Наука и техника , Тим Кук , Apple , РИА Новости
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