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Xiaomi оставит себе только премиальные смартфоны 

Ferra.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ferra
Компания Xiaomi планирует в 2019 году выпустить инновационные продукты под всеми пятью своими суббрендами. Об этом рассказал в очередном интервью Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi.
В дополнение к уже хорошо известным основным брендам Xiaomi и Redmi, к компании также есть марки POCO, Mito и Black Shark, ориентированные на разные сегменты рынка.
Под брендом Xiaomi компания планирует выпускать премиальные модели. Подразделение Redmi стало самостоятельным с начала года и специализируется на недорогих моделях. Poco ориентируется на зарубежные рынки, Mito — на женскую аудиторию, а Black Shark — на геймеров. По словам топ-менеджера, от всех пяти брендов в 2019 году можно ожидать «лидирующих по технологиям» новинок.
Лэй Цзюнь также отметил, что Xiaomi прошла огромный путь всего за восемь лет — от стартапа с десятью сотрудниками до четвёртого производителя смартфону в мировом масштабе.
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Гаджеты , Наука и техника
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