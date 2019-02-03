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В России запустили в продажу первый телефон с защитой от прослушки 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В России начались массовые продажи телефона с криптозащитой "Круиз-К", который невозможно взломать или прослушать, его стоимость составит порядка 85 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Он (телефон — ред.) производится и поставляется серийно нашим концерном "Автоматика".
Его можно заказать, срок производства будет зависеть от партии.
"В розницу, если имеется в виду продажа частному лицу, его купить невозможно. Юридическому лицу можно продать любое количество — от одной штуки", — рассказали в пресс-службе.
В "Ростехе" пояснили, что на данном аппарате установлена операционная система реального времени собственной разработки — сильно урезанная в целях информационной безопасности.
"О технических подробностях рассказать не можем, так как информация носит закрытый характер. Благодаря примененным техническим решениям и ноу-хау разработчиков концерна "Автоматика" аппарат невозможно взломать и прослушать", — добавили в "Ростехе".
Ранее в "Автоматике" РИА Новости сообщили, что владелец такого телефона может быть "абсолютно спокоен" за свои звонки как внутри компании, так и вне, если у адресата стоит такой же аппарат IP-телефонии. Возможное количество аппаратов в одной IP-сети доходит до одной тысячи единиц. "Круиз-К" имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты для передачи конфиденциальной информации.
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Гаджеты , ФСБ , Ростех , РИА Новости
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