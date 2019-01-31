MSI обновила игровой PC Infinite X

Компания Micro-Star International (MSI) обновила свой игровой десктопный PC Infinite X. Новинка получила процессор Intel Coffee Lake-S Refresh и видеокарту GeForce RTX. Обещаны две модификации: Infinite X 9th и Infinite X Plus 9th. Разница состоит в материнской плате: первая версия построена на чипсете Intel Z370, вторая — на Intel Z390.

Используется CPU вплоть до Intel Core i9-9900K, графика NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и 64 ГБ ОЗУ. Подсистема памяти представлена двумя накопителями форм-фактора M.2 2280 (в том числе кэш-накопители Intel Optane). Также есть один диск на 2,5 дюйма и два на 3,5 дюйма.

Из коммуникаций есть беспроводной адаптер Intel Dual Band Wireless-AC9462 или Intel AC3168, мощность блока питания составляет до 850 Вт. Сам БП соответствует сертификации 80 Plus Platinum/Bronze. Для охлаждения CPU используется необслуживаемая система жидкостного охлаждения.

Есть традиционная система светодиодной подсветки Mystic Light с возможностью гибкой настройки. В качестве ОС используется Windows 10 Home. Стоимость и дата начала продаж пока не уточняются.