Apple выпустит iPhone с более мощной 3D-камерой

Американская компания Apple хочет выпустить новый смартфон iPhone с более мощной 3D-камерой уже в следующем 2020 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к компании источники.

Отмечается, что новая камера позволит улучшить разрабатываемые корпорацией Apple технологии дополненной реальности.

Новая 3D-камера дальнего действия сможет работать на расстоянии до 15 футов (порядка 5 метров). Сейчас при включении на гаджете функции распознавания лиц Apple Face ID установленные 3D-камеры ориентированы на работу на расстоянии от 25 до 50 сантиметров.

При создании нового устройства будет использоваться лазерный сканер. Сейчас применяется технология точечной проекции, она не так хорошо работает на больших расстояниях.

Компания в новых моделях iPhone хочет использовать третью, более мощную камеру. Ранее в планах Apple было установить новую систему 3D-камер на задней панели гаджетов, выпущенных в 2019 году, но позднее планы пересмотрели.

Как рассказал агентству собеседник, Apple ведет переговоры с японской компанией Sony о тестировании датчиков для новой системы. Также отмечается, что новая камера может стать прелюдией к выпуску компанией гарнитуры для дополненной реальности — ее Apple готовила к выпуску в 2020 году.