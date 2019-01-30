Отчаянные меры: как Apple заставит покупать гаджеты

Глава Apple пообещал снизить цены на iPhone

Apple отчиталась об убытках за праздничный сезон — доходы бренда упали на 15% из-за низкого спроса на iPhone. Вскоре после публикации отчета глава Apple Тим Кук заявил о том, что планирует снизить цены на айфоны в ряде стран, чтобы хоть как-то подстегнуть продажи гаджета. Не исключено, что в числе этих стран окажется и Россия

Apple представила финансовый отчет за первый квартал 2019 года, и его результаты, как и предсказывалось, неутешительны. Доходы упали на 15%, что является самым худшим показателем компании в новогодний период за последние десять лет.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил о том, что существует несколько причин, повлиявших на финансовое положение компании. Так, в некоторых странах мира цены на iPhone оказались завышены из-за падения курса местной валюты по отношению к доллару, что привело к уменьшению спроса на смартфоны.

Кроме того, программа Apple по замене аккумулятора по сниженной цене поспособствовала тому, что владельцы iPhone не стали покупать новую модель, а продолжили пользоваться старой.

По словам финансового директора компании Луки Маэстри, эти факторы продолжат оказывать влияние на финансы Apple и во втором квартале текущего года.

Ожидается, что общая сумма дохода в следующем отчетном периоде снизится на $6 млрд, или 10% относительно предыдущего года.

Как следует из отчета, Apple действительно столкнулась с серьезными проблемами с продажами в Китае — показатель упал на $4,8 млрд, или 36% по сравнению с 2018 годом. Кук заявил о том, что спрос в КНР упал на три самых популярных продукта Apple — iPhone, MacBook и iPad.

В этом году спрос на айфоны снизился во всем мире. По словам главы Apple, владельцы гаджетов стали реже обновлять свои устройства, покупая новый iPhone в среднем раз в три года. Согласно исследованию SurveyMonkey, пользователи из США не видят смысла переходить на новые модели, так как они стоят слишком дорого, но в них нет тех функций, которые сделали бы айфон незаменимым устройством.

Тем временем, количество пользователей Apple все равно продолжает расти. Для руководства компании этот показатель является наиболее важным в долгосрочной перспективе, так как именно от него зависит продвижение сервисов Apple.

Компания первый раз за всю историю раскрыла количество владельцев iPhone во всем мире.

На текущий момент эта цифра равняется 900 млн активных пользователей, что на 75 млн больше, чем в прошлом году.

Количество пользователей сервисов Apple тоже выросло по сравнению с 2018 годом — 360 млн человек. Компания рассчитывает, что к 2020 году этот показатель достигнет 500 млн пользователей.

Как сообщает Reuters, в такой непростой финансовой ситуации Apple пришлось прибегнуть к крайним мерам. Второй раз за свою 12-летнюю историю компания снизит цены на флагманские модели iPhone в тех странах, где курс национальной валюты значительно снизился по отношению к доллару США.

Этот шаг должен подстегнуть слабые продажи айфонов в тех странах, где «яблочные» гаджеты стоят гораздо больше, чем конкуренты, из-за ослабления местной валюты.

Глава Apple Тим Кук не назвал конкретные рынки, где ожидается снижение цен, но не исключено, что в их числе окажутся Китай, Турция, Бразилия, Индия и Россия.

«Мы решили вернуться к тем ценам на iPhone, которые будут более сопоставимыми с местными расценками год назад. Надеемся, что это поможет увеличить продажи в этих регионах», — заявил Тим Кук в интервью.

По словам финдиректора Луки Маэстри, выравнивание цен распространится только на устройства Apple и не затронет сервисы, например, Apple Music или App Store.