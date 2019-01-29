Критическая уязвимость iPhone превращала его в инструмент шпионажа

В смартфонах Apple обнаружен баг, бьющий по конфиденциальности пользователей — вчера портал 9to5mac рассказал об уязвимости приложения FaceTime, которая позволяла шпионить за владельцами iPhone.

Баг срабатывал в режиме групповых звонков — приложение вело запись с микрофонов до того, как абонент на той стороне ответит на вызов. В некоторых условиях он срабатывал даже после сброса звонка, а также работала запись с камеры.

Сейчас Apple отключила функцию групповых звонков FaceTime, чтобы устранить баг с прослушкой. Компания обещает выпустить патч.

Недавно Apple угодила в скандал с «прослушкой» через AirPods. Наверняка это не единственны уязвимости такого рода в iOS — с каждой новой версией система становится сложнее, количество ошибок в коде нарастает, а безопасность пользователей страдает. Поэтому нам стоит ждать новых «открытий», а компании — готовиться к юридической волоките в случае коллективных исков.