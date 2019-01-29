Apple не согласится на предустановку российских антивирусов, заявил эксперт

Компания Apple не согласится на предустановку российских антивирусов на свои гаджеты, полагает ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин

Федеральная антимонопольная служба 25 января сообщила, что завершила обсуждение концепции о предустановке российских приложений на мобильные устройства и компьютеры. Служба предлагает предустанавливать браузеры, картографический сервис, мессенджер и антивирусное ПО. При этом выбор производителей софта и процедуры предустановки останется за производителями устройств. Реализация концепции, по мнению ФАС, должна обеспечить для российских разработчиков равные условия деятельности на рынке и защиту интересов потребителей.

Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил РИА Новости , что требования будут распространяться, в том числе, на компанию Apple, которая не использует антивирусы. Ей также придется предустанавливать российский софт.

"Я не думаю, что тот же Apple с этим легко согласится. Я думаю, будут борения на эту тему, но то, что это абсолютно антирыночная история, это однозначно", — сказал Муртазин.

Он также предположил, что Apple может предпринять шаги для блокировки навязанных приложений.