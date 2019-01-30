В iPhone нашли опасную уязвимость

В гаджетах от Apple обнаружили неисправность, которая позволяет подслушивать чужие разговоры. Проблема может возникнуть при использовании приложения FaceTime. Как заверили в Apple, сейчас идет ее устранение. В ближайшие дни обещают выпустить обновление ПО уже без уязвимости.

Как пишет «Экономика сегодня», неисправность обнаружил один из пользователей, выяснив, что звонящий может получить доступ к микрофону и фронтальной камере адресата даже, если тот не снял трубку. Предполагается, что ошибка связана с функцией групповых видеозвонков.

Ранее «Свободная пресса» писала, что компания Apple планирует сократить на 10% объем выпуска последних моделей смартфонов iPhone. Речь идет о моделях iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.