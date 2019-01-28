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Смартфон Blackberry «Адуля» появился на горизонте 

Ferra.ru 3 часа назад
От бренда Blackberry можно ожидать анонса нового смартфона в ближайшем будущем. Намёк на новинку был обнаружен в коде свежей версии приложения Blackberry DTEK.
Смартфон Blackberry получил кодовое название Adula и модельный номер BBI100. Производителем «Адули» должна выступить китайская компания TCL, которой сейчас принадлежит торговая марка Blackberry в области смартфонов.
По одной из версий под кодовым названием Adula разрабатывается смартфон Aurora 2. Технические характеристики смартфона пока неизвестны. Но отмечается операционная система Android 9.0 Pie, сразу установленная на устройство.
Официальный анонс Blackberry Adula может состояться на выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.
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