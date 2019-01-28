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Компания Samsung пообещала делать экологичные упаковки для своих товаров 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Корпорация Samsung начнет в 2019 году изготавливать упаковки для техники только из натурального сырья. Об этом сообщило информационное агентство Nation news.
Заменять вредные материалы на экологически чистые начнут уже в первой половине текущего года. Преобразятся упаковки всех гаджетов: планшетов, смартфонов, различных аксессуаров. Теперь покупатели техники Samsung вместо пластика увидят бумагу. Полностью выйдет из производства полиэтилен.
Южнокорейская корпорация всерьез задумалась о проблемах экологии и готова найти безвредную альтернативу для всех синтетических материалов. На вопрос о том, как быть с защитными пленками для экранов, представители компании ответили, что планируют разработать специальные пленки из сахарного тростника и крахмала.
На повестке дня у Samsung стоит также налаживание технологий по утилизации и переработке электроники.
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Гаджеты , Наука и техника
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