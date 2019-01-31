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Samsung представил модуль памяти для телефонов объемом 1 TB 

RB.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: RB.ru
В Samsung уверяют, что благодаря новым чипам eUFS пользователи смартфонов получат объем памяти, сопоставимый с премиальными ноутбуками. При этом им не придется устанавливать дополнительные внешние карты памяти.
Модуль памяти позволяет хранить на смартфоне 260 10-минутных видео в формате 4K UHD (3840 × 2160). Это в 20 раз больше, чем на устройствах, где установлен eUFS на 64 ГБ, который широко используется в современных смартфонах.
взято из пресс-релиза Samsung
Кроме того, новая eUFS обладает скоростью чтения 1000 МБ/с и записи — 260 МБ/с.
По оценке Samsung, их модуль памяти работает в два раза быстрее, чем стандартный 2,5-дюймовый жесткий диск. Благодаря таким параметрам камера смартфона способна записывать видео со скоростью 960 кадров в секунду, а выгрузить видео в формате Full HD размером 5 ГБ можно за 5 секунд.
Нынешний флагман Samsung Galaxy Note 9 предлагает максимум 512 ГБ внутренней памяти, к которым можно добавить еще 512 Гб на microSD. Как утверждает компания, модуль на террабайт будет быстрее стандартной microSD в 10 раз.
По данным СМИ, Samsung не только будет продавать память на 1 ТБ другим производителям смартфонов, но и установит ее в свои собственные модели Galaxy S10 и Galaxy X.
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