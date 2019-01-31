Samsung представил модуль памяти для телефонов объемом 1 TB

В Samsung уверяют, что благодаря новым чипам eUFS пользователи смартфонов получат объем памяти, сопоставимый с премиальными ноутбуками. При этом им не придется устанавливать дополнительные внешние карты памяти.

Модуль памяти позволяет хранить на смартфоне 260 10-минутных видео в формате 4K UHD (3840 × 2160). Это в 20 раз больше, чем на устройствах, где установлен eUFS на 64 ГБ, который широко используется в современных смартфонах.

взято из пресс-релиза Samsung

Кроме того, новая eUFS обладает скоростью чтения 1000 МБ/с и записи — 260 МБ/с.

По оценке Samsung, их модуль памяти работает в два раза быстрее, чем стандартный 2,5-дюймовый жесткий диск. Благодаря таким параметрам камера смартфона способна записывать видео со скоростью 960 кадров в секунду, а выгрузить видео в формате Full HD размером 5 ГБ можно за 5 секунд.

Нынешний флагман Samsung Galaxy Note 9 предлагает максимум 512 ГБ внутренней памяти, к которым можно добавить еще 512 Гб на microSD. Как утверждает компания, модуль на террабайт будет быстрее стандартной microSD в 10 раз.

По данным СМИ, Samsung не только будет продавать память на 1 ТБ другим производителям смартфонов, но и установит ее в свои собственные модели Galaxy S10 и Galaxy X.