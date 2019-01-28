Xiaomi Mi 9 появился на тизере — смартфон может выйти уже в феврале

Следующий флагман от Xiaomi, Xiaomi Mi 9, как ожидается, будет представлен в феврале текущего года. В подтверждение этому, в сети появился первый рекламный тизер грядущей новинки.

Тизер подтверждает, что Xiaomi Mi 9 будет обладать сканером отпечатков пальцев, интегрированным в дисплей. Но к сожалению, изображение не указывает точной даты официального дебюта нового флагмана.

Дата анонса и стоимость

Xiaomi Mi 9 может быть представлен во время выставки Mobile World Congress (MWC) 2019, но, глядя на прошлые анонсы смартфонов китайского производителя, вполне вероятно, что Xiaomi проведёт отдельное мероприятие. Ожидаемая стоимость новинки составит $450.

mobidevices

Характеристики

Согласно различным утечкам, Xiaomi Mi 9 получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и соотношением сторон 19:9, процессор Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

MobiDevices

Основная камера смартфона получит сразу три сенсора: основной 48-Мп (Sony IMX586), вспомогательный на 12-Мп и ToF-модуль. Разрешение селфи-камеры с датчиком Sony IMX576 составит 24 мегапикселя.

Xiaomi Mi 9 также будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 3500 мАч с поддержкой 32-ваттной быстрой зарядки Quick Charge 4.0. В качестве ПО будет использоваться Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10. Габариты устройства составят 155×75×7,6 мм.