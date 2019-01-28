Palit готовит десятки версий GeForce GTX 16xx

В базе данных Евразийского экономического союза появились нотификации новых видеокарт Palit семейства GeForce GTX 16xx. И если в случае MSI там фигурировали всего четыре карты, то теперь речь идёт о десятках вариантов.

Таким образом, компания явно намерена наводнить рынок собственными решениями, хотя пока неясно, в чём состоят отличия между ними. Также в базе данных зарегистрированы те карты, которые уже попали на полки российских магазинов. Речь идёт о моделях GeForce RTX 2060. Самое интересное, что некоторые из них доступны по цене в 30 тысяч рублей, что делает их самыми доступными на рынке.

Аналогично, как ожидается, произойдёт и с GTX 16xx. Также Palit нередко экспериментирует с заводским разгоном карт, потому не стоит исключать, что некоторые версии окажутся быстрее эталонных. Как ожидается, продажи GeForce GTX 16xx в исполнении Palit и других партнёров компании NVIDIA стартуют уже в феврале.