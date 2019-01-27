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Как поддержать работоспособность смартфона во время морозов 

Мир24 21 минуту назад
Фото: «Мир 24» / Марина Дыкун (МТРК «Мир»)
Смартфоны, во время того как столбики термометров показывают минусовую отметку, огорчают своих владельцев низкой производительностью. Каких правил следует придерживаться, чтобы гаджет в непростых для него условиях не угодил в сервисный центр, сообщает Life.
Специалист iGuides.ru Егор Морозов прежде всего советует хранить устройство во внешнем кармане верхней одежды, чтобы оно не испытывало резкий перепад температур. Зачастую гаджет нуждается в ремонте из-за того, что изнашивается аккумулятор, поскольку его процессы начинают функционировать на предельном режиме и потреблять непривычное количество энергии.
Еще один пункт правильного обращения, который необходимо взять на заметку, — это пользование гарнитурой в случае, когда необходимо быть на связи. Также мобильное устройство не следует подключать к зарядке сразу после прихода с улицы. Наиболее предпочтительно отключить телефон на полчаса, чтобы он сравнялся с температурой комнаты.
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Гаджеты , Егор Морозов
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