Apple планирует превратить iPod в игровую консоль

Компания Apple может выпустить новое поколение медиаплеера iPod touch с акцентом на игры. Об этом свидетельствует новая регистрация торговой марки в США

С 2008 года Apple использовала торговую марку iPod touch для класса 9 по международной классификации товаров и услуг — аудиовизуальное и информационное оборудование. Теперь же марка iPod touch расширена на класс 28 — портативные устройства для электронных игры, портативные игровые приставки.

«Геймификацию» плеера подтверждает и добавленная страничка про игры в описании iPod touch на официальном сайте Apple. Возможно, речь идёт только о новом маркетинговом ходе для существующей модели, но поклонники Apple и журналисты надеются не нечто большее.

Буквально на днях в сети появился слух о подготовке седьмого поколенияя медиаплеера iPod touch. Шестое поколение iPod touch было представлено в 2015 году и всё ещё доступно в продаже. В России Apple предлагает его по цене от 17 тысяч рублей, а в США — от 200 долларов. К сожалению, источник не уточнил ни сроков выпуска, ни особенностей обновлённой модели iPod touch.