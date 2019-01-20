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Три модели Galaxy S10 показали на новом изображении 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
В Сети появилось новое предполагаемое изображение еще не представленной флагманской линейки Samsung Galaxy S10. Если верить изображению, в новой линейке будет три модели.
Известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал изображение, демонстрирующее предположительный дизайн смартфонов новой еще не представленной линейки Samsung Galaxy S10. На изображении показаны три различных модели в чехлах; по словам Бласса, это три варианта будущего Galaxy S10: S10E, S10 и S10+ (слева направо).
О том, какой будет модель S10E (если будет вообще), пока неизвестно. S10 же, согласно слухам, получит 5,8-дюймовый экран, а S10+, возможно, будет оборудован экраном с диагональю 6,4 дюйма. Старшая модель, как можно заметить на изображении, имеет продолговатое отверстие (возможно, с двумя селфи-камерами) в левой верхней части экрана. При этом модель S10E, как видно, оснащена меньшим — по сравнению с двумя другими моделями — числом задних камер.
Пока, разумеется, все это не более чем слухи. Ожидается, что Samsung официально представит новую флагманскую линейку Galaxy S10 20 февраля.
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