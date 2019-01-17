Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: iPad mini 5 и дешёвый iPad могут выйти летом 

Игромания.ру 3 часа назад
Фото: игромания
Компания Apple может в первой половине года выпустить два планшета начального уровня. Похоже, речь идёт об iPad mini пятого поколения и ещё одной модели iPad. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники. По данным издания, производители сенсорных панелей General Interface Solution (GIS) и TPK Holding будут поставлять экраны для этих моделей.
Уточняется, что на GIS придётся 40 процентов поставок, остальные же разделят между собой TPK Holding и китайская компания O-film. В техническом плане пока подробностей мало. iPad mini 5 приписывают новый процессор и более дешёвый экран. Вторая модель может получить 10-дюймовый экран с более тонкими рамками. На сегодняшний день дешёвый планшет оснащён дисплеем на 9,7 дюйма.
При этом отметим, что возвращения iPad mini ждали уже несколько лет. Предыдущая версия была выпущена в 2015 году. Информации о ценах пока нет.
Напомним, что минувшей осенью компания из Купертино представила самый тонкий планшет — iPad Pro 2018 года. Правда, его малая толщина почти сразу стала причиной возмущения пользователей. Между тем, в Apple заявили, что небольшой изгиб корпуса — это нормально.
Игромания.ру: последние новости
Слухи: Intel планирует приобрести AMD Названа ещё одна причина асимметрии в компоновке Ryzen 3000 MOQI — настоящий игровой смартфон
Комментарии
Гаджеты , Интернет , Наука и техника , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкий выпад Порошенко и другие события дня20
Рыбке и Лесли снова грозит тюрьма13
Москва обвинила Киев в жестоком убийстве россиянина177
Предать веру: Рада приняла главный «безбожный» закон147
США выйдут из ДРСМД не с пустыми руками57
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Актера из «Глухаря» попытались обвинить в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
00:44
Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате
Политика
04:15
Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ
Политика
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение