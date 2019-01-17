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Сканер пальцев в Galaxy S10 не сможет работать с защитной пленкой 

Ридус 4 часа назад
Фото: © youtube.com
Одной из инновационных функций в Samsung Galaxy S10 должен стать ультразвуковой сканер пальцев, встроенный в экран. Такой дактилоскоп работает точнее и быстрее, чем нынешние решения. Тем не менее у него есть существенный недостаток.
Производитель аксессуаров Armadilotek в своем twitter поделился, что тестовые образцы Galaxy S10 отказывались адекватно работать с защитной пленкой на экране — сканер не распознавал отпечаток. В итоге компания решила выпускать чехлы и бамперы без защиты дисплея.
Armadilotek утверждает, что проблемы возникли с защитой из полиэтилентерефталата (ПЭТ) — этот материал используется в матовых пленках на экран. Возможно, с глянцевыми пленками из полиуретана (ТПУ) или стеклянными накладками сканер поведет себя иначе.
Скорее всего, недостаток никак не связан с предрелизным софтом, а вытекает из аппаратных особенностей ультразвукового сканера. Разработкой датчика занимается компания Qualcomm, причем это не первая попытка чипмейкера ворваться на рынок дактилоскопа и потеснить Synaptics, чьи сканеры установлены в большинство смартфонов.
Раньше Qualcomm уже внедряла свои решения в Xiaomi Mi 5S и Honor 10, владельцы которых часто ругают работу сканера на тематических форумах. Непонятно, почему Samsung решила сменить поставщика и опробовать «сырую» технологию в новом флагмане. Может быть, компания хочет заработать на замене разбитых дисплеев? Впрочем, пока это лишь спекуляции. Анонс Galaxy S10 состоится 20 февраля, и реальные тесты не заставят себя долго ждать.
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Гаджеты , Статьи , Технологии , Qualcomm
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