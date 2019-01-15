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Когда телефоны выглядели уникально и странно 

News.ru 21 час назад
Фото: Кадр из фильма «Матрица»/Warner Bros.
Производители смартфонов сегодня практически не пытаются удивить пользователей интересным дизайном устройств. Из года в год на прилавках магазинов появляются практически идентичные аппараты, в большинстве своём отличающихся друг от друга лишь «начинкой». Однако некоторые компании всё же пытаются бороться с засильем клонов. Например, на рынке появляются смартфоны-слайдеры с выдвижными камерами или девайсы с двумя экранами. А совсем скоро нас удивят аппаратами с гибкими дисплеями.
В конце января к таким компаниям может присоединиться китайский производитель Vivo — на 24-ое число намечена презентация загадочного смартфона под кодовым названием Waterdrop («Капля воды»), чей дизайн, по слухам, обещает стать уникальным.
В преддверии анонса устройства News.ru решил вспомнить, какими уникальными и порой странными были мобильные телефоны в то время, как разработчики не боялись идти на риски.

Toshiba G450

Toshiba G450 больше напоминал MP3-плеер или пульт дистанционного управления, нежели мобильный телефон. В дизайне устройства, которое весило всего 57 г, чётко выделялись три диска: первый служил экраном, а остальные два — клавишами для набора текста и номера. G450 не пользовался бешеной популярностью, но некоторые пользователи видели в нём замену сразу трёх девайсов — MP3-плеера, USB-модема и флэш-накопителя.

Nokia 7280

Nokia всегда славилась своими необычными дизайнерскими решениями. Именно поэтому News.ru добавил в перечень уникальных «мобильников» сразу два аппарата. Первый — это знаменитый Nokia 7280, удивившая многих не только формой, но и экраном, а также отсутствием цифровой клавиатуры. Набор номеров и текста осуществлялся благодаря вращению навигационного колесика (Navi-Spinner).

Nokia N-Gage

Вторым устройством Nokia в нашем материале стал N-Gage, в котором разработчик объединил телефон и портативную игровую консоль. Пользователи получили доступ к десяткам различных игр, некоторые из которых были выполнены на достаточно высоком уровне (например, Tomb Raider или Worms World Party). Тем не менее цена N-Gage, как и стоимость игр, оказалась высокой, что повлияло на продажи девайса. Здесь также стоит упомянуть об особенном расположении динамика — Nokia разместила его на верхней грани телефона, из-за чего его владельцам приходилось держать «мобильник» боком во время звонков. Компания исправила многие недостатки спустя несколько месяцев, выпустив N-Gage QD.

Motorola V70

Motorola V70 стал, возможно, самым необычным телефоном компании из-за механизма раскрытия Rotate, который позволял вращать крышку на 360°, а также из-за инверсионного экрана, где «закрашивалась» не отображающаяся информация и текст, а пространство вокруг них. Но необычный дизайн не смог перекрыть таких минусов, как малая ёмкость аккумулятора, небольшой дисплей и отсутствие важных функций вроде диктофона и будильника.

Siemens Xelibri 6

Линейка модных телефонов Siemens Xelibri, имевших несколько футуристический дизайн, должна была стать на рынке чем-то неповторимым, а в итоге всё закончилось полным крахом. Нельзя не отметить, что девайсы действительно в первую очередь запомнились пользователям именно своими необычными формами. Но особенно на их фоне выделялся Xelibri 6, выполненный в виде пудреницы и оснащённый двумя неудобными зеркальцами, необычной цифровой клавиатурой и небольшим экраном.
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Комментарии
Гаджеты , Статьи , Технологии , Siemens
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