Когда телефоны выглядели уникально и странно

Производители смартфонов сегодня практически не пытаются удивить пользователей интересным дизайном устройств. Из года в год на прилавках магазинов появляются практически идентичные аппараты, в большинстве своём отличающихся друг от друга лишь «начинкой». Однако некоторые компании всё же пытаются бороться с засильем клонов. Например, на рынке появляются смартфоны-слайдеры с выдвижными камерами или девайсы с двумя экранами. А совсем скоро нас удивят аппаратами с гибкими дисплеями.

Vivo has announced that its Waterdrop phone will be launched to the world for the very first time on January 24th in China, which is in news due to its mysterious and unique design. #vivo #waterdrop #vivowaterdrop #launch #news #TechNews #technology #mobile #smartphone #gadgets pic.twitter.com/vOrkf9mUq3— The Cryd's Daily (@TheCrydsDaily) ١٥ يناير ٢٠١٩ В конце января к таким компаниям может присоединиться китайский производитель Vivo — на 24-ое число намечена презентация загадочного смартфона под кодовым названием Waterdrop («Капля воды»), чей дизайн, по слухам, обещает стать уникальным.

В преддверии анонса устройства News.ru решил вспомнить, какими уникальными и порой странными были мобильные телефоны в то время, как разработчики не боялись идти на риски.

Toshiba G450

Toshiba G450 больше напоминал MP3-плеер или пульт дистанционного управления, нежели мобильный телефон. В дизайне устройства, которое весило всего 57 г, чётко выделялись три диска: первый служил экраном, а остальные два — клавишами для набора текста и номера. G450 не пользовался бешеной популярностью, но некоторые пользователи видели в нём замену сразу трёх девайсов — MP3-плеера, USB-модема и флэш-накопителя.

Nokia 7280

Nokia всегда славилась своими необычными дизайнерскими решениями. Именно поэтому News.ru добавил в перечень уникальных «мобильников» сразу два аппарата. Первый — это знаменитый Nokia 7280, удивившая многих не только формой, но и экраном, а также отсутствием цифровой клавиатуры. Набор номеров и текста осуществлялся благодаря вращению навигационного колесика (Navi-Spinner).

Nokia N-Gage

Вторым устройством Nokia в нашем материале стал N-Gage, в котором разработчик объединил телефон и портативную игровую консоль. Пользователи получили доступ к десяткам различных игр, некоторые из которых были выполнены на достаточно высоком уровне (например, Tomb Raider или Worms World Party). Тем не менее цена N-Gage, как и стоимость игр, оказалась высокой, что повлияло на продажи девайса. Здесь также стоит упомянуть об особенном расположении динамика — Nokia разместила его на верхней грани телефона, из-за чего его владельцам приходилось держать «мобильник» боком во время звонков. Компания исправила многие недостатки спустя несколько месяцев, выпустив N-Gage QD.

Motorola V70

Motorola V70 стал, возможно, самым необычным телефоном компании из-за механизма раскрытия Rotate, который позволял вращать крышку на 360°, а также из-за инверсионного экрана, где «закрашивалась» не отображающаяся информация и текст, а пространство вокруг них. Но необычный дизайн не смог перекрыть таких минусов, как малая ёмкость аккумулятора, небольшой дисплей и отсутствие важных функций вроде диктофона и будильника.

Siemens Xelibri 6

Линейка модных телефонов Siemens Xelibri, имевших несколько футуристический дизайн, должна была стать на рынке чем-то неповторимым, а в итоге всё закончилось полным крахом. Нельзя не отметить, что девайсы действительно в первую очередь запомнились пользователям именно своими необычными формами. Но особенно на их фоне выделялся Xelibri 6, выполненный в виде пудреницы и оснащённый двумя неудобными зеркальцами, необычной цифровой клавиатурой и небольшим экраном.