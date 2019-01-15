«Утекли» изображения Sony Xperia XZ4 с тремя камерами

Компания Sony до последнего сопротивлялась тренду на увеличение числа камер, выпустив лишь один смартфон с двумя камерами на тыльной стороне — Xperia XZ2 Premium. Но похоже, рынок сломил консерватизм японцев, поскольку в новом флагмане Sony, Xperia XZ4, будет три основных камеры.

Еще месяц назад рендеры смартфона выкладывал инсайдер OnLeaks, теперь пришла «утечка» от производителя аксессуаров Olixar. На выложенных в сеть изображениях четко видны три камеры на спинке устройства.

Новинка также получит вытянутый экран 21:9 диагональю 6,55″, чипсет Qualcomm Snapdragon 855 и быструю зарядку мощностью 46,5 Вт.

Тем временем, Sony приглашает на официальную презентацию Xperia XZ4, которая состоится 25 февраля на выставке MWC 2019.

Ожидалось, что на мероприятии покажут два смартфона: Xperia XZ4 и XZ4 Compact. Но вице-президент Sony заявил, компания решила закрыть «компактную» линейку, бросив все силы на крупноформатный флагман.