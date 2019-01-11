WSJ: в 2019 году Apple выпустит три iPhone

В 2019 году пользователей опять ждет тройной сюрприз от Apple — «яблочная компания» планирует представить сразу три новые модели iPhone. При этом, несмотря на низкие продажи iPhone XR, один из новых смартфонов снова получит LCD-экран.

Третьему айфону — тройную камеру

Как сообщает газета The Wall Street Journal, в сентябре 2019 года компания Apple вновь представит сразу три модели айфонов. При этом, один из смартфонов станет прямым преемником бюджетного iPhone XR, выпущенного в прошлом году, продажи которого, по оценкам экспертов, оставляют желать лучшего.

Сообщается, что эта модель, как и ее предшественник, получит LCD-дисплей. Два других iPhone будут выпускаться с более дорогостоящим OLED-экраном. По предварительным данным, Apple полностью откажется от LCD уже в 2020 году, полностью перейдя на современные дисплеи.

Отличительной особенностью нового поколения iPhone станут новые камеры. Так, по информации издания, у премиального айфона появится тройная задняя камера, в то время как у двух других моделей сохранится двойная, как и в прошлом году.

Тройная камера в смартфоне позволит снимать более качественные фотографии, позволяя устройству получать больше информации о свете и цветах из окружающего мира. Кроме того, третья линза может оказаться не обычным RGB-объективом, а датчиком глубины. Таким образом, Apple сможет и дальше продолжать работу над интеграцией технологии дополненной реальности (AR) в свои устройства.

Информация о вероятной тройной камере у условного «iPhone 11» уже появлялась в начале января — тогда в нескольких профильных изданиях появились рендеры якобы нового смартфона от Apple.

У гаджета действительно можно заметить три камеры с задней стороны устройства, расположенные в форме треугольника. Они утоплены в своеобразную выпуклую квадратную платформу. На ней же расположены вспышка и небольшой микрофон.

Стоит отметить, новые модели iPhone образца 2019 года еще находятся на стадии инженерно-проверочных испытаний, по завершении которой начнется утверждение дизайна гаджетов. Это означает, что даже руководство Apple пока еще не знает, как именно будут выглядеть новые айфоны, которые будут представлены широкой публике в сентябре текущего года.

Таким образом, представленные выше рендеры могут оказаться лишь прототипами, которые так и не будут воплощены в жизнь.

Тем не менее, Стив Макфлай, опубликовавший январские рендеры, известен своими точными прогнозами — он опубликовал снимки конечного дизайна iPad Pro 2018 года за несколько месяцев до официальной презентации, а также сообщил точные спецификации iPhone X в преддверии выпуска гаджета два года назад.

Спрос упал

Три модели айфонов, выпущенных в 2018 году, — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR — продаются не так хорошо, как ожидала Apple. В ноябре 2018 года стало известно, что компания сократила заказы на производство всех трех новых моделей из-за сложностей с прогнозированием спроса на них. Из-за этого поставщики деталей для Apple ухудшили свои прогнозы финансовых показателей, что отрицательно сказалось на их капитализации.

Сокращение планов производства iPhone XR произошло уже в третий раз за два месяца с момента анонса устройства. Смартфон с LCD-экраном, который был анонсирован как «бюджетный» вариант за $749, так и не нашел массового покупателя.

При этом глава Apple Тим Кук в своем недавнем интервью заявил о том, что не «видит проблемы» в падении продаж iPhone. Кроме того, он сообщил о том, что многие СМИ слишком эмоционально реагируют на «кратковременные трудности» в его компании, так как они не до конца понимают философию Apple.

Что же касается iPhone XR, то Кук назвал его «самым популярным айфоном», если считать ежедневные продажи. Тем не менее, гендиректор отметил, что его команда не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит улучшать результаты.