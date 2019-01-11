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Samsung случайно показала дизайн Galaxy S10 

Ридус 3 часа назад
Фото: © twitter.com
До презентации Samsung Galaxy S10 остается больше месяца, но с каждым днем интрига вокруг нового смартфона становится все меньше. Ранее мы узнали о дизайне, примерных характеристиках и ценах благодаря стараниям инсайдеров или ошибкам партнеров компании, но теперь Samsung сама «села в лужу».
Компания выложила статью, в которой говорится о функциях новой оболочки One UI, в которой показала неизвестное устройство с фронтальной камерой, вмонтированной в экран. Исходя из предыдущих утечек, можно предположить, что это Galaxy S10 Lite — базовая версия готовящегося флагмана.
© samsung
Позже этот слайд удалили и заменили другим, но Интернет все помнит. Скорее всего, кто-то из сотрудников по ошибке вставил изображение смартфона в статью.
В Samsung никак не комментируют этот инцидент, но вряд ли они бы сознались в такой оплошности. Впрочем, рендер может изображать и другую модель с камерой в экране, поскольку их становится все больше.
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