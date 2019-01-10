Инвалид на всю жизнь: китаец отдал почку за iPhone

«Вышел новый айфон, готовьте почку» — эта мрачная шутка из социальных сетей стала реальностью для молодого человека из Китая . Еще будучи подростком, он продал свою почку на нелегальном рынке, чтобы купить себе смартфон от Apple , после чего оказался фактически прикован к постели.

25-летний гражданин Китая по фамилии Ванг остался прикованным к кровати инвалидом, нуждающимся в постоянном уходе, после того, как решил продать одну из своих почек для покупки iPhone и iPad. Об этом сообщает Daily Mail.

Когда Вангу было 17 лет, он решил приобрести себе «яблочные» гаджеты, чтобы впечатлить своих одноклассников. Тем не менее у его родителей не было достаточно средств, чтобы купить сыну дорогой смартфон и планшет.

На одном из китайских форумов Ванг связался с тремя посредниками, которые пообещали ему исполнить его мечту в обмен на одну почку.

Подростку пришлось тайком от родителей отправиться в соседнюю провинцию, где врач из подпольной клиники провел ему операцию по удалению органа.

Посредники договорились с неким реципиентом, который заплатил 150 тыс. юаней за пересадку и еще $10 тыс. за почку. При этом Вангу заплатили всего 22 тыс. юаней — 10% от общей выручки.

На полученные деньги подросток купил iPhone 4 и iPad 2, после чего вернулся домой. Мать Ванга узнала о сомнительной сделке только после того, как увидела сына с гаджетами, которые он не мог себе позволить. После того, как она узнала о том, что Ванг лишился почки, женщина позвонила в полицию.

Вскоре после операции состояние Ванга быстро ухудшилось. Он начал страдать от почечной недостаточности и был признан инвалидом.

На текущий момент, спустя семь лет после удаления почки, жизнь 25-летнего человека кардинально изменилась — теперь он вынужден лежать в кровати целый день, так как ему необходим ежедневный диализ.

Вангу пришлось бросить учебу, и теперь он живет на одно пособие.

По данным Daily Mail, на территории Китая процветает нелегальная онлайн-торговля органами. Согласно официальной статистике информационного агентства «Синьхуа» , свыше 1,5 млн китайцев страдают от дисфункций того или иного органа, 300 тыс. из которых может спасти трансплантация.

Тем не менее, только около 10 тыс. человек находят нужный орган официально и добиваются операции.

Дело в местных верованиях — немногие китайцы готовы пожертвовать свои органы после смерти, так как считается, что без них человек не сможет полностью наслаждаться загробной жизнью. Это привело к появлению большого количества черных рынков, готовых торговать с отчаявшимися пациентами и их родственниками.

В апреле 2012 года девять людей, причастных к незаконной операции Ванга, были приговорены к тюремному заключению. Трое посредников, организовавших трансплантацию, получили по пять лет, а двое докторов — по три года.

При этом семья Ванга получила 1,47 млн юаней в качестве компенсации, которая тем не менее не сможет вернуть молодого человека к нормальной жизни.

Несколько лет назад продукты Apple действительно были самыми желанными гаджетами в Китае, но большинство граждан не могли позволить себе купить iPhone из-за его высокой стоимости — стартовая цена этого смартфона зачастую равняется месячному жалованию офисного сотрудника в крупном городе.

В последние годы «яблочная лихорадка» стала потихоньку сходить на нет, и причин этому несколько — прежде всего, технологический скачок в производстве многих китайских компаний-производителей смартфонов. Телефоны от Huawei или Xiaomi стали популярными среди граждан КНР, так как они стоят гораздо дешевле, чем у Apple, но могут соревноваться в качестве с айфонами на равных.

Кроме того, Apple изначально задала высокую планку для своих продуктов, и со временем ей становится сложнее ей соответствовать.

Теперь компании все труднее удивлять своих фанатов каждый год и одновременно конкурировать с другими вендорами. Даже по мировым продажам смартфонов Apple находится не на первом месте, уступая южнокорейским и китайским производителям.

В начале января стало известно, что американский бренд сократит производство всех моделей iPhone на 10% в первом квартале 2019 года. Среди причин, которые привели к такому решению руководства, называется, в том числе, снижение спроса на iPhone в Китае.