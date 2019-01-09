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Миру показали телевизор, сворачивающийся в рулон 

Рамблер 1 час назад
На крупнейшей международной выставке электроники в Лас-Вегасе производители техники продемонстрировали свое видение того, как будут выглядеть гаджеты в будущем. Так, компания LG представила свою новинку — телевизор, который можно свернуть в рулон. Дисплей сворачивается автоматически при нажатии специальной кнопки. Гибкий экран, по утверждению его создателей, можно согнуть и разогнуть не менее 50 тысяч раз без всякого опасения сломать его. Любителям суперновинок недолго придется ждать поступления в телевизора в продажу. Гаджет может появиться на полках магазинов весной этого года.
Гаджеты , Видео , В мире , Наука и техника
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