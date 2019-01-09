Миру показали телевизор, сворачивающийся в рулон

На крупнейшей международной выставке электроники в Лас-Вегасе производители техники продемонстрировали свое видение того, как будут выглядеть гаджеты в будущем. Так, компания LG представила свою новинку — телевизор, который можно свернуть в рулон. Дисплей сворачивается автоматически при нажатии специальной кнопки. Гибкий экран, по утверждению его создателей, можно согнуть и разогнуть не менее 50 тысяч раз без всякого опасения сломать его. Любителям суперновинок недолго придется ждать поступления в телевизора в продажу. Гаджет может появиться на полках магазинов весной этого года.