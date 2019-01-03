Эксперты назвали самые опасные смартфоны в мире

Специалисты Федерального агенства США по связи составили рейтинг наиболее опасных смартфонов в мире. В него попали 18 моделей мобильных телефонов.

Вред, наносимый пользователю, измерялся в мощности показателя SAR-излучения.

Эксперты установили, что смартфон Google Pixel 3 XL излучает наибольшее количество электромагнитного излучения — 1,35 ватт на килограмм для головы и тела и 1,52 ватт на килограмм по максимальному показателю.

Второе место рейтинга заняла уменьшенная модель этого же телефона — Google Pixel 3. Его показатель равен 1,34 ватт на килограмм. На третьей строчке находится смартфон OnePlus.

В список попали смартфоны XS и Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9 и S9 Plus и iPhone XS Max, сообщается на сайте Phonearena.com.