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Эксперты назвали самые опасные смартфоны в мире 

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Фото: www.pixabay.com
Специалисты Федерального агенства США по связи составили рейтинг наиболее опасных смартфонов в мире. В него попали 18 моделей мобильных телефонов.
Вред, наносимый пользователю, измерялся в мощности показателя SAR-излучения.
Эксперты установили, что смартфон Google Pixel 3 XL излучает наибольшее количество электромагнитного излучения — 1,35 ватт на килограмм для головы и тела и 1,52 ватт на килограмм по максимальному показателю.
Второе место рейтинга заняла уменьшенная модель этого же телефона — Google Pixel 3. Его показатель равен 1,34 ватт на килограмм. На третьей строчке находится смартфон OnePlus.
В список попали смартфоны XS и Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9 и S9 Plus и iPhone XS Max, сообщается на сайте Phonearena.com.
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